Niegan aumento a dietas de ediles 

Francisco Javier Aviña Rivas, regidor de la fracción del PRD, dijo que no se ha sometido al cabildo ningún punto que contemple algún aumento en la percepción de los ediles.



“Hasta el momento no se ha hecho reunión de cabildo para tocar este tema y esto cualquiera lo pude constatar, ya que todas las reuniones se hacen públicas”, indicó.



Además, aseguró que los regidores en este municipio no gozan de bonos extras y vales de gasolina.

Destacó que los regidores están acudiendo a la presidencia a realizar el trabajo de atención ciudadana, y canalizar los problemas de la ciudadanía a las áreas o departamentos que así se requiera y facilitar los trámites que se tengan que hacer por cada ciudadano.



