Niegan cobros excesivos a bares Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En este sentido, el munícipe afirmó que es prioritario ceder esos espacios comerciales a empresarios jerezanos.



Lo anterior, luego de que empresarios de este giro se organizaran y denunciaran que el cobro que les hizo el ayuntamiento es alto.



Fernando Uc explicó que la intención del ayuntamiento es que los jerezanos sean quienes sean los encargados beneficiados, pero también que se de apertura a más empresarios no a un sólo grupo, pues aseguró que muchos jerezanos aparte de ellos ofrecen una cantidad especifica por los espacios en la explanada.



Dijo que en la explanada, , en años anteriores se vendieron en cerca de 8 mil 500 charolas de 24 cervezas cada una y cerca de 200 mil latas, lo que da un monto global de 4 millones de pesos, a lo que se suman los reservados y las botellas.



Afirmó que no quieren sacar ventaja a nadie, pero pretende que la feria tenga beneficios para el municipio y aseguró que no tiene contemplado que se concesionen a una sola persona todos los espacios y quien se hará cargo de todos los espacios será el comité.



Para aclarar todos los temas pendientes como la concesión individual entre otros, dijo que se reunirá con los empresarios, por que su intención no es negarle a nadie los espacios.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- El alcalde, Fernando Uc Jacobo, aseguró que los empresarios de los bares de la explanada de la feria le ofrecieron 4.5 millones de pesos por los permisos correspondientes.En este sentido, el munícipe afirmó que es prioritario ceder esos espacios comerciales a empresarios jerezanos.Lo anterior, luego de que empresarios de este giro se organizaran y denunciaran que el cobro que les hizo el ayuntamiento es alto.Fernando Uc explicó que la intención del ayuntamiento es que los jerezanos sean quienes sean los encargados beneficiados, pero también que se de apertura a más empresarios no a un sólo grupo, pues aseguró que muchos jerezanos aparte de ellos ofrecen una cantidad especifica por los espacios en la explanada.Dijo que en la explanada, , en años anteriores se vendieron en cerca de 8 mil 500 charolas de 24 cervezas cada una y cerca de 200 mil latas, lo que da un monto global de 4 millones de pesos, a lo que se suman los reservados y las botellas.Afirmó que no quieren sacar ventaja a nadie, pero pretende que la feria tenga beneficios para el municipio y aseguró que no tiene contemplado que se concesionen a una sola persona todos los espacios y quien se hará cargo de todos los espacios será el comité.Para aclarar todos los temas pendientes como la concesión individual entre otros, dijo que se reunirá con los empresarios, por que su intención no es negarle a nadie los espacios. Agregar a favoritos bares

cobro

botellas

alcohol

comité