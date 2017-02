Niegan visas a músicos de Morelos Redacción

En el gobierno de Eduardo Duque ven las cosas por el lado bueno. Al menos se ahorrarán algo de dinero en viáticos, algo que le costaba mucho hacer al anterior presidente, Horacio Franco.



Por cierto, en Morelos también cuentan que los regidores de Nueva Alianza supuestamente ven como su líder supremo a un tal Alejandro Menchaca, y que los jalaría para el Partido Encuentro Social.





Informe financiero, incompleto, dicen Los Profes de Loreto

Trascendió en Loreto que aún no quieren dar a conocer los informes financieros de la feria municipal, pues aún hay aspectos que están incumpletos. Así lo aseguran la síndica María Sánchez Dávila, Mario Castillo, secretario de Gobierno; Martín Alvarado, tesorero municipal; Heraclio Silva, Oficial Mayor, y Adrián Palomino, de Desarrollo Económico.



Curiosamente, todos estos funcionarios son profesores. Así los escogió El Cepillo Figueroa. Y cómo no hacerlo, si a veces más que político del PT, se identifica como un líder magisterial.



Tampoco en Jalpa

El tesorero Uriel Murillo tampoco sabe nada de los informes financieros de la feria de Jalpa, a finales del año pasado, pues aún estarían pendientes los reportes financieros.



Se lo echó

Yesenia Soriano, síndica de Jerez, acabó por descomponer el vehículo oficial que le asignaron de la presidencia. Lo ocupaba para todo: ir al mandado con la familia, llevar a familiares al trabajo y paseos esporádicos. Curiosamente, esa unidad nunca estaba resguardada. Si la exsíndica Margarita Berumen hacía mal uso de los vehículos,Soriano le dice “quítate que ahí voy”. A la unidad le tuvieron que reparar el motor para que Yesenia se volviera a pasear.



Liquidaciones

En Nochistlán, como muchos otros municipios, el ayuntamiento procedió a finiquitar a trabajadores. En la lista se incluyen Jesús Pacheco Jáuregui, Gerardo Ramírez Rodríguez, Jonás Macías Pérez, Miguel Ángel Esquivel Gómez, J. Jesús Jáuregui Ramírez, Fanny Durán Jáuregui, Silvia Guzmán Pérez, María Guadalupe Guerrero Saldívar, Agustín Gómez Durán, Luz Elena Ibarra Vargas, Martina Gómez Durán, Adán Ibarra Durán, María López López, Remigio Sigila Macías y Alfredo Pérez Gómez. También se finiquitó a Bertina Vidaurri.



Por ciero, la administración hizo contratos individuales de trabajo para Guadalupe Jáuregui Quijas, Francisco Javier Quiroz Lechuga, Nohemí Meléndrez Sandoval, Víctor Hugo Solís, Salomón Martín Villalobos, Mayra Durán Torres y Luz Elena Ibarra Vargas.



El gran arco

En el pueblo Mágico de Nochistlán también está el proyecto de un arco que dé entrada a la cabecera municipal. Según Fermín Gutiérrez, jefe de Obras Públicas, la obra se contempla por administración directa y costaría 1.7 millones de pesos aproximadamente. El gobierno anterior de Fernando Sánchez la había presupuestado más cara. Todos esperan que de verdad quede bien y no sea un fracaso como el arco que aún le reprochan al Teto Héctor Bernal, exalcalde de Ojocaliente.



Anarquía en la Conafor

En la delegación de la Conafor que dirige Luis Gerardo Reyes Rodríguez hay un caos en el control de vehículos oficiales. Cada quién hace lo que quiere. Y en la delegación no se han pronunciado por establecer sanciones.



jerez

jalpa

conafor