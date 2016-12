Nieva en el desierto del Sahara Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La nieve formó una capa blanca por encima del característico color café de la arena. Foto: Twitter The Sun. (Cortesía)



Imágenes de lo ocurrido, difundidas en redes sociales, muestran las montañas del desierto con la característica arena café con una ligera capa blanca por encima.



Científicos se lo achacan al cambio climático, fenómeno que hasta el día de hoy es cuestionado incluso por políticos y líderes mundiales.

This might look like chocolate fudge with icing on top, but it's actually snow on the Sahara Desert https://t.co/d5oaaIcKhH pic.twitter.com/7ba5CNop2k — Condé Nast Traveler (@CNTraveler) 22 de diciembre de 2016



elpais@imagenzac.com.mx ÁFRICA.- El desierto del Sahara, el más caliente de la Tierra y en donde se alcanzan temperaturas por encima de los 50 grados centígrados, fue extrañamente sorprendido por una tormenta de nieve el lunes pasado.Imágenes de lo ocurrido, difundidas en redes sociales, muestran las montañas del desierto con la característica arena café con una ligera capa blanca por encima.Científicos se lo achacan al cambio climático, fenómeno que hasta el día de hoy es cuestionado incluso por políticos y líderes mundiales. Agregar a favoritos nieva

desierto

insólito

cambio clmático

áfrica

sahara