Niña pide trabajo a Google y CEO responde con tierna carta

Chloe de Hereford, Inglaterra, envió la carta a las oficinas centrales, después que su padre, Andy Bridgewater, le confesara que le gustaría trabajar en Google, ya que la consideraba una buena empresa y sus oficinas tienen un aspecto agradable.



Así fue como escribió su petición, dirigida al ‘Querido Jefe de Google’. "Mi nombre es Chloe y cuando sea grande me gustaría un trabajo en Google. También quiero trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en las olimpiadas. Mi papá dice que puedo sentarme en costales de granos y subirme a resbaladillas y manejar go karts en Google. Me gustan las computadoras y tengo una tableta para jugar. […]



Con tan solo siete años, Chloe Bridgewater decidió escribir al gigante de la tecnología Google para pedir un trabajo, ya que considera que es muy buena en la escuela.









Andy, el padre de Chloe, envió la carta sin tener la esperanza de tener alguna respuesta, sin embargo, unos días después llegó la respuesta del CEO de Google, Sundar Pichai, donde la felicitaba por querer aprender de computadoras y que esperaría su solicitud de empleo cuando terminara la escuela. "Querida Chloe. Muchas gracias por tu carta. Me da gusto que te gusten las computadoras y los robots, y espero que continúes aprendiendo acerca de la tecnología. Creo que si continúas trabajando duro y sigues tus sueños puedes lograr cualquier cosa, desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos.



Espero recibir tu solicitud de empleo cuando termines la escuela J



Le deseo lo mejor a ti y a tu familia, Sundar Pichai, CEO."



my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc — Andy Bridgewater (@B21DGY) 13 de febrero de 2017



La carta rápidamente se volvió viral y cuenta con más de mil 'me gusta' en la cuenta de Twitter de Andy Bridwater.



La carta rápidamente se volvió viral y cuenta con más de mil 'me gusta' en la cuenta de Twitter de Andy Bridwater.

El padre de Chloe confesó que su hija se encuentra muy motivada gracias a esta carta.



