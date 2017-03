Niño de 2 años muere sofocado en camioneta en Florida AP

Fiorella Vanessa Silva-Tello, de 21 años, dejó al pequeño Jacob Manchego en su Chevy Equinox a eso de las 9:30 a.m. del martes y fue trabajar al centro de cuidado infantil BFF Kidz en Brandon, dijo en un comunicado el portavoz policial Larry McKinnon. A las 2:30 p.m. la mujer halló al pequeño inconsciente en el vehículo.



Silva-Tello llevó al pequeño a un centro de diálisis cercano donde le prestaron primeros auxilios. Unos bomberos llegaron y llevaron al chico a un hospital, donde falleció.



Los detectives interrogaron a la mujer y a otros testigos, pero no se han presentado cargos.



En ese momento en esa región las temperaturas ascendían a unos 27 grados centígrados (80 grados Fahrenheit).



