Niños artesanos de Luis Moya: Pasión y perseverancia

Todos son integrantes de un taller infantil de cartonería, con sede en la cabecera municipal de Luis Moya, cuyos trabajos artesanales ha trascendido las fronteras estatales.



También, en su mayoría, son niños con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad, cuya creatividad ha contribuido al rescate y preservación del arte popular.



Al frente de ellos, el profesor Juan Vargas Cabrera, adscrito a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular "Miguel Hidalgo" (Usaer 18), de la escuela primaria Francisco Castorena, culmina, por este año, esta cruzada que por iniciativa propia ha puesto en marcha desde hace tres años junto con la doctora y esposa, Conny Ibeth Hernández.



Trabajando en una pequeña aula de apenas dos metros por tres, entre diminutos bancos y pupitres, papel, periódicos viejos, tijeras y engrudo, Juan Vargas nos recibe para narrarnos con emoción esta aventura que inició ya hace tres años al crear, con un grupo de niños con discapacidad, un taller de cartonería para elaborar piñatas tradicionales.



El proyecto nace de la necesidad de involucrar a estos pequeños en actividades que les ayude a fomentar la creatividad, socialización y mejorar la calidad de vida.



Desde un inicio, continúa el profesor Vargas, fue evidente la respuesta positiva y la creatividad de los alumnos que se fueron integrando al grupo, lo que los motivó para participar primero en un concurso estatal de modelado de piñatas de calaveras y luego responder a la convocatoria que año con año emite el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México en el Concurso de Piñatas Mexicanas en el marco del tradicional Día de Muertos, que se realiza en el mes de noviembre.

"El primer año nos trajimos el lugar 36, el segundo año el lugar 13 y el año pasado, en 2016, una mención honorífica por las diferentes piezas que se presentaron en este Concurso donde participan artesanos de todo el país", comenta con orgullo Juan Vargas.

Y es que la satisfacción de este trabajo va más allá de la exposición de las obras de los niños zacatecanos de este taller de cartonería. Tan sólo en este plantel educativo, 14 menores presentan alguna necesidad educativa especial asociadas o no con alguna incapacidad.



Atrás de todo esto, el Director del Museo de Arte Popular, con sede en la Ciudad de México, Walther Boelsterly, ha sido y es uno de los principales amigos y promotores de este grupo de infantes y adolescentes, siendo para ellos un gran aliado en esta cruzada para mantener y seguir promoviendo la artesanía y tradición mexicana, pese a las adversidades y falta de apoyo.





Entre premuras, llamadas y apuros, Juan y Conny cumplieron, una vez más, su objetivo, llevando apenas en días pasados a su grupo de cartonería compuesto en total por 19 niños y jóvenes (once de ellos con capacidades especiales) a la capital del país, con el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el municipio de Guadalupe y Ojocaliente, la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal y el MAP.



Y ahí, como cada año, Walther Boelsterly les abrió las puertas del Museo de Arte Popular para recibirlos y compartir con ellos esta experiencia con los niños y niñas zacatecanas, hacedores de piñatas tradicionales mexicanas, según informó un comunicado.



