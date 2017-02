Niños comienzan a drogarse desde los 7 años Noé Marín

El Centro de Integración Juvenil de Zacatecas atendió 334 menores en el 2016, donde se detectó que aumentaron los casos de mujeres.



Pedro Rodríguez de la Torre, director del centro, dijo que, en 2016, se atendieron 334 casos de chicos que tenían desde 10 a 18 años. Estos presentaron algún problema de adicción a drogas legales e ilegales. En el caso de los que consumían drogas desde los 7 años habrían esperado al menos tres años más para pedir ayuda.



Rodríguez de la Torre comentó que, aunque se registraron 116 casos menos con respecto al 2015, se encontraron variantes significativas sobre la edad que tienen los adolescentes adictos, los lugares que impulsaron el consumo de drogas y cuándo comenzaron a hacerlo.



Explicó que, de acuerdo a los datos obtenidos en 2015 y 2016, el 70% de los pacientes que se atendieron tenían menos de 18 años.



El director del centro dijo que se detectó un incremento significativo del número de mujeres, entre este rango de edad, con problemas de adicción que solicitaron la rehabilitación, ya que fue al menos el 20% de los casos.



“Nuestra mayor población está entre los 10 y 18 años con al menos un 70% de los casos que atendemos; incrementó la demanda de atención del sexo femenino porque se quitó el estigma de la mujer consumidora de drogas y ahora buscan atender sus problemas”, dijo.



Por ello aclaró que no es que hayan aumentado los casos de adicción en las mujeres, pero sí el número de ellas que acudieron a solicitar ayuda.



Rodríguez de la Torre también descartó que la disminución de pacientes que tuvo el centro se debiera a que se redujeron los adolescentes adictos, ya que se abrieron nuevos organismos de atención como el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).



Asimismo, aseguró que aunque los estudios dicen que la media está entre los 13 años 15 años en Zacatecas, el centro tiene casos de adolescentes que comenzaron a consumir drogas legales a los siete años.



“Existen reportes de niños de siete años que ya tuvieron contacto con algún tipo de droga legal e ilegal; la media que se tiene en Zacatecas es de 13 a 15 años, pero sí hay reportes de niños que comienzan a edades más tempranas”, dijo.



Explicó que hay una etapa puente para los adictos que puede durar de uno a 10 años y, cuando los pacientes piden atención, es porque tienen un recorrido en las adicciones y ahora no pueden controlar las consecuencias.



Rodríguez de la Torre dijo que el principal factor que provoca adiciones en los adolescentes es “la baja percepción de riesgo”, ya que la mayoría no tiene noción de las consecuencias reales de una adicción a las drogas.



Señaló que existen otros factores como los niveles de marginación, la disfunción de las familias, la poca comunicación del adolecente con sus padres y el entorno sociocultural; sin embargo, no existe una regla general que aplique a todos los adictos.



El centro atiende casos de jóvenes que vienen de familias integradas y con un alto nivel económico, pero que, desde pequeños, no tuvieron límites y vieron con normalidad el uso excesivo de las drogas.

Rodríguez de la Torre dijo que el consumo de drogas desencadena que los adolescentes se involucren en el crimen organizado, comentan actos con la familia y su pareja, y tengan embarazos a temprana edad en el caso de las mujeres.



También hizo un llamado a los padres de familia para buscar formas de dialogo con sus hijos y acudir a los centros juveniles, ya que, dijo, “la comunicación de los padres con sus hijo es la principal manera de prevenir las adicciones en los adolescentes”.



