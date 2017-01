"¡No a la prohibición, no al muro!", claman miles en EU Excélsior

Estados Unidos en contra de las restricciones migratorias y la construcción de un muro en la frontera con México decretadas recientemente por el presidente Donald Trump.



De Washington a California, las protestas exigen la derogación de las órdenes ejecutivas que prohíben el ingreso al país de refugiados y ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana (Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia, Yemen y Somalia) y que estipulan el levantamiento de una pared fronteriza en el sur.



Bajo la consigna de: "No a la prohibición, no al muro", los manifestantes se han reunido en calles y aeropuertos de las principales ciudades del país.



Una multitud se ha congregado en las inmediaciones de la Casa Blanca para expresar su repudio a las medidas implementadas por el gobierno de Trump.



Protestas similares tienen lugar en Nueva York, Boston, Dallas, Seattle, Denver, Chicago, Newark, Los Ángeles, Minneapolis, entre otras, sin que hasta el momento se tenga reportes de disturbios.



Trump ha dicho que su decreto no es “una prohibición contra los musulmanes", y que su intención es garantizar la seguridad nacional ante la amenaza del terrorismo islámico.



Sin embargo, el decreto ha causado igualmente una extraordinaria ira en muchos países y ha provocado el rechazo de gobernantes como la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Holland, quienes departieron el sábado por teléfono con el magnate.



Desde ayer, cuando entró en vigor la medida, manifestantes se han congregado en decenas de aeropuertos de todo el país, con pancartas en las que se leían consignas: Refugiados, bienvenidos" o "Yo amo a mis vecinos musulmanes.



