No abandonará Fillon candidatura en Francia pese a nepotismo 

Fillon está siendo investigado a raíz de las denuncias, que le han costado la posición delantera en las encuestas antes de las elecciones a realizarse entre abril y mayo.



Fillon, quien fue primer ministro entre 2007 y 2012, tiene reputación de ser discreto, eficiente y de gran rectitud moral, por lo que el escándalo estremeció su partido y de hecho a toda Francia. El lunes intentó salvar su candidatura.



"No tengo nada que ocultar", dijo Fillon en una conferencia de prensa convocada para tratar de limitar el daño causado y evitar cualquier intento a lo intento de su partido de desplazarlo como candidato. "Todas las acciones descritas en la prensa fueron perfectamente legales y transparentes", comentó.



