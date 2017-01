No al proteccionismo: México y China Arturo Jairo García

Adicionalmente afirmó los nubarrones que vienen del norte, se resumen en: 1. El estilo del nuevo presidente Donald Trump y su obsesión contra el libre comercio, 2. El proyecto del nuevo impuesto corporativo en EUA y 3. El aumento de las tasas de interés.



De igual forma nos parece oportuno destacar la convocatoria del Presidente Chino Xi Jinping, en Davos Suiza, del 17 de enero pasado, dirigida a los países asistentes a la 47 Reunión Anual del Foro Económico Mundial. Con el fin de decir NO al proteccionismo y al igual que México y América Latina, trabajar a favor de la promoción y el desarrollo del libre comercio, así como la inversión para el comercio mundial entre los diversos países.



Según la “Revista China Hoy”, éste país ocupa el primer lugar como socio comercial de: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay; así como el segundo con México, habiéndose incrementado de 2001 al 2014, en diez veces su comercio con la región. Reconociendo a partir del 2012, el nuevo impulso comercial en la administración del presidente Peña Nieto.



De acuerdo a la página web oficial del Ministerio de Comercio de China, se anunció el establecimiento de un fondo de cooperación con la región latinoamericana, de aproximadamente 30 mil millones de dólares. El volumen total de importaciones y exportaciones del comercio de servicios de China en 2015, alcanzó los 713 mil millones de dólares.



En julio del pasado año, en esta Opinión comentamos que tres jóvenes zacatecanos, integrantes del equipo del Gobernador Alejandro Tello, asistieron al “III Foro de Jóvenes Políticos de China, América Latina y el Caribe”, como parte de una delegación de 200 jóvenes latinoamericanos que incrementarán el intercambio. Creemos con acciones como ésta, México podrá compartir una nueva estrategia comercial y de cooperación, para enfrentar la problemática económica y tratar de remediar los agravios recientes, que nos siguen irritado. Así mismo “debemos de adoptar medidas prudentes, pero firmes” como anticipó el mencionado Rector del ITAM. Como ciudadanos no debemos tolerar el “oportunismo político” de diversos grupos, al interior de nuestro país y Estado y con ello, fortaleceremos la unidad nacional, particularmente frente al país del norte.



