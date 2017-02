No apoyaremos al SPAUAZ: Rafel Rodríguez Noé Marín

Ante la tentativa de huelga y después de que se diera a conocer que el SPAUAZ realizará un paro de labores mañana lunes 13 de febrero, Rafael Rodríguez señaló que, aunque se realicen constantes huelgas y paros laborales, la rectoría no tiene dinero para pagar y los sindicatos deben tener cierta flexibilidad ante la realidad financiera de la universidad.



Explicó que los líderes sindicales deben priorizar el mantener y asegurar la fuente de empleo sobre otras inconformidades, ya que todos están conscientes de los problemas económicos y no hay unión entre los dirigentes.



“La continuidad es nuestra fuente de trabajo; yo no necesito sentarme con el rector horas y horas para que me explique que tenemos problemas financieros, eso todos lo sabemos; pero con una huelga no lo resuelvo”, dijo.



Aunque no quiso precisar cuánto le adeuda la universidad a su sindicato, el dirigente dijo que la cantidad es lo menos importante y se debe buscar una forma para poder solventar el adeudo sin atropellar los derechos de los trabajadores.



Asimismo, dijo que no está ni a favor ni en contra de las decisiones que tome el SPAUAZ; sin embrago, aseveró, no las apoyarán: “La unión no se pude dar porque nosotros fuimos agredidos en las últimas dos huelgas que hicieron los maestros”.



Aseguró que el sindicato de docentes realizó las primeras huelgas no solo para demostrar su inconformidad con máxima casa de estudios sino que “hace dos años estallaron una huelga para querer afectar al STUAZ”.



Señaló que para el 2017 la principal preocupación del sindicato que dirige será que se cumpla el pago puntual de las quincenas ya que, pese a las constantes reuniones con el rector, no hay certeza económica por parte de la universidad: “El año pasado me preocupaba porque debían dos mil 500 millones de pesos y ahora me preocupa que no tienen para las quincenas”



Finalmente, Espino dijo que el STUAZ trabaja para adecuar el contrato colectivo a la realidad económica de la universidad y exhortó al sindicato de docentes a transparentar su nómina: “No sé si el SPAUAZ está dispuesto a hacerlo; nosotros estamos dispuestos a que, de cara a la sociedad y el rector, digamos cuántos trabajadores hay y qué hacen”, finalizó.





