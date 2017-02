​No bajaremos la intensidad: Ricardo Rayas Yair Villalpando

Este jueves el equipo Mineros realizó un interescuadras en el Estadio Francisco Villa en el que también se incluyó al representativo de la Segunda División, juegos que le sirvieron al estratega Ricardo Rayas Sánchez para afinar los últimos detalles de cara a un duelo en el que enfrentarán a un sinodal de mucha envergadura. “La intención es seguir manteniendo esa línea de que los muchachos sigan redoblando el esfuerzo, que no bajemos la intensidad, de tener una responsabilidad un poco más alta, lo han entendido bastante bien y eso nos ha permitido llevar el paso que tenemos, somos muy conscientes que nunca vamos a poner en riesgo un resultado por algo que nos haga poner a nosotros”.

De igual forma Rayas Sánchez puntualizó que Dorados llega en un buen momento en liga con dos triunfos consecutivos y cuatro sin perder para sumar 15 unidades y ubicarse sexto de la tabla general ya en la pelea por puestos de liguilla por lo que la escuadra zacatecana tendrá un compromiso importante en el que a la par busca mantener el liderato.









“Sabemos que jugamos contra el campeón, que jugamos en su casa y seguiremos con la misma dinámica que hemos manejado en todos los partidos de ser un equipo que realice un esfuerzo importante, inclusive más que el adversario y cuando tengamos la pelota tratar de ofenderlo, un argumento que nos ha dado la posibilidad de sumar bastantes puntos”, puntualizó.



Añadió que al aproximarse la segunda parte del torneo será importante mantener el nivel mental de los jugadores, “aún no creo que estemos en nuestra mejor forma futbolística”, estableció Ricardo Rayas quien reconoció que tendrán que mantener la entrega y determinación, “sin poner lo mejor de nosotros pondríamos en riesgo lo poquito que hemos hecho”.



