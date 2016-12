No buscaré reelegirme en el SUTSEMOP: Toribio Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

“Iremos a una reforma estatutaria para evitar que las lagunas legales propicien la reelección cada cuatro años. Su servidor se compromete públicamente a que la reelección no cabe en este Comité Ejecutivo para el secretario general”, manifestó el hombre,

Son 18 integrantes los que conforman dicho comité, más 12 de los correspondientes a Vigilancia y Honor y Justicia quienes estarán al frente de la organización sindical durante el próximo periodo.

Toribio refirió que con el pasado proceso electoral “hemos logrado por primera vez en muchos años la unidad para con ello tener una organización sólida, contundente y combativa”, la cual dijo, requiere de una reestructuración a nivel estatal.

“Lamentablemente nuestra organización sindical está por los suelos, los trabajadores no confían en su sindicato y ese es un gran reto que tenemos nosotros, recomponer esto y crear una nueva imagen donde los trabajadores se sientan representados y defendidos”, dijo.

Por lo anterior, y próximos al 30 aniversario del Sindicato, el nuevo secretario se comprometió con los más de 10 mil agremiados a luchar por sus derechos y no por los propios ni de sus más allegados como en gestiones pasadas.

Con la unidad de diversas expresiones se evitaron una serie de litigios que señaló, sólo han empantanado el funcionamiento de la organización y le han quitado su credibilidad y la certidumbre a todos los trabajadores.

“Entendemos que la situación económica no es fácil y en ese sentido hemos de trabajar de una manera muy responsable. Habremos de valorar las negociaciones salariales que se van a dar en todos los municipios y aquí en el propio gobierno del estado para no caer en irresponsabilidades”, manifestó el dirigente sindical electo.



notasimagen@gmail.com Miguel Toribio, secretario general electo del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), informó que al concluir su administración no buscará reelegirse.“Iremos a una reforma estatutaria para evitar que las lagunas legales propicien la reelección cada cuatro años. Su servidor se compromete públicamente a que la reelección no cabe en este Comité Ejecutivo para el secretario general”, manifestó el hombre,Son 18 integrantes los que conforman dicho comité, más 12 de los correspondientes a Vigilancia y Honor y Justicia quienes estarán al frente de la organización sindical durante el próximo periodo.Toribio refirió que con el pasado proceso electoral “hemos logrado por primera vez en muchos años la unidad para con ello tener una organización sólida, contundente y combativa”, la cual dijo, requiere de una reestructuración a nivel estatal.“Lamentablemente nuestra organización sindical está por los suelos, los trabajadores no confían en su sindicato y ese es un gran reto que tenemos nosotros, recomponer esto y crear una nueva imagen donde los trabajadores se sientan representados y defendidos”, dijo.Por lo anterior, y próximos al 30 aniversario del Sindicato, el nuevo secretario se comprometió con los más de 10 mil agremiados a luchar por sus derechos y no por los propios ni de sus más allegados como en gestiones pasadas.Con la unidad de diversas expresiones se evitaron una serie de litigios que señaló, sólo han empantanado el funcionamiento de la organización y le han quitado su credibilidad y la certidumbre a todos los trabajadores.“Entendemos que la situación económica no es fácil y en ese sentido hemos de trabajar de una manera muy responsable. Habremos de valorar las negociaciones salariales que se van a dar en todos los municipios y aquí en el propio gobierno del estado para no caer en irresponsabilidades”, manifestó el dirigente sindical electo. Agregar a favoritos sutsemop

elecciones

sindicato

zacatecas