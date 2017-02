No caigan en fraudes como "la flor de la abundancia", alertan en la Condusef Alejandro Castañeda

Hurtado Rizo comentó en entrevista para Imagen que en el primer semestre del 2016 recibieron a 12 personas con esta problemática, cuyos casos fueron canalizados a la Procuraduría General de Justicia del Estado y donde destacó que estuvo involucrada una empresa de nombre Pirámide de Oro.

“Atraídos por la creencia de que pueden ganar dinero fácil, confían su patrimonio en el esquema pirámide o multinivel, y al final se dan cuenta de que no es lo que les platicaron y les ofrecieron, por lo que han venido aquí a la Condusef”, explicó Hurtado Rizo.

Comentó que al tratarse de sistemas y empresas no formales, la Condusef no puede actuar como autoridad y destacó que en lo que va del año no han recibido a personas por estos casos.

“Este tipo de esquemas al estar en la informalidad y no se firma un contrato donde se definan claramente los derechos y obligaciones de las partes, no entran dentro de nuestro ámbito”, enfatizó el servidor público.

A pesar de esto, el subdelegado de la Condusef comentó que dan la asesoría y canalización necesaria para que las personas que fueron defraudadas reciban la atención necesaria por las autoridades competentes.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía confiar sus recursos a instituciones debidamente establecidas donde exista un contrato con condiciones claras y donde se especifiquen derechos y obligaciones para las partes involucradas.



