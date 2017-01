No creemos en muros; no pagaremos: Peña; ordena a consulados reforzar protección a migrantes Excélsior

En un mensaje de 02:44 minutos, el mandatario mexicano explicó que, con base en el reporte final “de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington” y en consultas previas con el Senado y la Conferencia Nacional de Gobernadores, “habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir”.



Peña Nieto también anunció que reforzará la defensa legal de los connacionales. “Los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”, dijo.



“México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos”, expresó Peña, quien tiene agendado un encuentro con Trump, el próximo 31 de enero.



Peña consultará al Senado y gobernadores



No creemos en muros, no pagaremos, reitera; ordena a consulados reforzar la protección de los migrantes.



El presidente Enrique Peña Nieto reprobó la decisión del gobierno de Donald Trump de continuar con la construcción de un muro fronterizo que, dijo, “desde hace años, lejos de unirnos, nos divide” y reiteró que nuestro país no asumirá el costo de esta obra.



“México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”, reiteró.



Durante un mensaje a través de los medios de comunicación, el mandatario dio a conocer que a partir de las órdenes ejecutivas que firmó ayer su homólogo de Estados Unidos, una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera, ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los connacionales que viven en aquella nación.



“Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes.



El Ejecutivo convocó a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil, a sumar esfuerzos para respaldar a los migrantes y apoyarlos.



Desde el despacho presidencial en la residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto puntualizó que las órdenes ejecutivas signadas por Trump ocurren en un momento en que ambos países han iniciado pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica.



Sin hacer referencia a la invitación del Presidente de EU para encontrarse el próximo martes en la Casa Blanca, dijo que con base en el reporte final de los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía que se encuentran en Washington, y “previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir”.



“México ofrece y exige respeto, como nación plenamente soberana que somos”, dijo.



“México ofrece y exige respeto como nación soberana que es”



Anoche, en cadena nacional, el presidente Enrique Peña Nieto envió un mensaje a todo el país, que a continuación se reproduce íntegramente:



“Este día, el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas, relacionadas con nuestro país: una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera.



“En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales.



“Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes.



“Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal, que les garantice la protección que requieran.



“Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil, a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas.



“Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar… ahí debe estar su país.



“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos, de continuar la construcción de un muro que —desde hace años— lejos de unirnos, nos divide.



“México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro.



“Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica.



“Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad.



“Como Presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos.



“Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos.



“Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir.



“México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno; acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos.



“Muchas gracias”. HAY RECHAZO UNÁNIME A LA ORDEN DE CONTINUAR EL MURO Los diputados y senadores del Congreso de la Unión arremetieron contra la orden ejecutiva del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera de México en la víspera del encuentro entre funcionarios estadunidenses y los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo.



El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, lamentó que Trump hiciera efectiva una de sus más polémicas promesas de campaña, la que calificó como un agravio a la diplomacia.



Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, llamó al presidente Peña Nieto a ser enfático en su próximo encuentro con el mandatario estadunidense el 31 de enero y reiterar la negativa de México ante esta disposición gubernamental.



Al externar su respaldo al gobierno mexicano, el coordinador del PAN, Marko Cortés propuso ocho puntos entre los que destacan solicitar el pronunciamiento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU; conformar un frente común entre los poderes de la Unión, las fuerzas políticas y los sectores productivos y convocar al gabinete de seguridad para hacer frente a la eventual llegada de deportados al país.



En conferencia de prensa, Emilio Gamboa destacó que los priistas “seremos muy solidarios con la decisión que tome el Presidente de la República; estoy seguro que debe estar reflexionando”.



Añadió que México será respetuoso de la decisión soberana que toma Trump, de construir un muro en su territorio, pero “seremos muy claros en que de ninguna manera los mexicanos pagarán ese muro”.



Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores criticó severamente que Trump considere que los mexicanos carecemos de la capacidad para entender sus engaños en torno al muro fronterizo; de ninguna manera implica beneficio alguno para México y sin duda el gobierno de nuestro país debe ser muy claro de que “no pagaremos un solo centavo de ese muro; que lo paguen ellos”.



Consideró que es necesario valorar el resultado del acercamiento encabezado por el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para valorar si el presidente Enrique Peña debe o no cancelar su reunión con Trump.

TIENEN PRIMER ENCUENTRO VIDEGARAY Y GUAJARDO EN EU Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron en Washington por espacio de ocho horas con funcionarios de Estados Unidos, sin que al cierre de esta edición la Cancillería hiciera un pronunciamiento oficial al respecto.



Videgaray y Guajardo tenían previsto sostener un encuentro con Steve Bannon, principal asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, yerno y también asesor del mandatario estadunidense, y Michael Flynn, de Seguridad Nacional.



Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron la reunión aunque descartaron dar pormenores de la misma.



Se tiene previsto que la delegación mexicana se reúna hoy con integrantes del gabinete del republicano para preparar la cita que se tiene prevista para el próximo 31 de enero entre el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo Donald Trump.



