No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Isabel Orendain

Sé de un caso muy triste de la hermana de una amiga que todos sus ahorros y los de su marido los guardaba para la universidad de sus hijos; ellos le pedían ir a Disneylandia, y ella les decía, “no esto es para su universidad, después iremos...”.



Y así se fueron pasando los años, y un buen día a ella le dio cáncer, y después de dos años murió; nunca fueron a Disneylandia, nunca hicieron el viaje de sus sueños y todo por pensar en un futuro que nadie estaba seguro si llegaría.



El tema de vivir el presente, de vivir el momento, está hoy muy de moda. Pero no hay que confundirnos, no se trata de vivir hoy según tus instintos, como dice el anuncio de un refresco, “sigue tus instintos, obedece tu sed”.



El vivir así solo te acarrea problemas y vivir un momento con irresponsabilidad, que en la línea del tiempo es fugaz, casi siempre trae consecuencias negativas para ti y para una o más personas, por algún tiempo o para el resto de tu vida.



Hay que vivir el momento, pero no vivirlo con irresponsabilidad a donde me lleve la corriente, sino teniendo un proyecto de vida, de familia, de matrimonio, y este proyecto de vida va a depender de tu edad, de tus estudios, o de si eres soltero o de si eres casado.



Disfruta el presente, disfruta el momento, ama hoy a los tuyos, abrázalos, bésalos, que nadie sabe si vas a vivir más años.



Hoy es el día, hoy tienes a tu tesoro, hoy si puedes viajar viaja, sé feliz hoy. No lo pospongas por mucho tiempo, la vida se pasa muy rápido; con responsabilidad y sin dañar a nadie haz todo lo que puedas hoy, di todas las cosas que quieres hoy, porque no estás seguro si después podrás.



Vive por el hoy, vive el aquí y el ahora, no pierdas el tiempo, que no se te pasen los días viendo la televisión, o en la computadora o en tu teléfono; el tiempo no regresa, que en tu vida no exista el hubiera, date cuenta de lo que hay a tu alrededor, quítate la venda, no te pierdas de un atardecer, del canto de un pájaro, siente tu presencia, la presencia de tu esposo, de tus hijos.



