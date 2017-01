No es tiempo de revisar el contrato colectivo: Gerardo García Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Miles de personas marcharon por las calles del Centro Histórico. (Alejandro Wong)



Explicó que la fecha límite para hacerlo es el 4 de junio, aunque insistió en que por ahora "no son los tiempos".



Comentó que al gobierno estatal no le piden nada nuevo, "pero que tampoco nos quite las prestaciones que ya tenemos".



Recordó que aunque no han recibido la segunda parte del aguinaldo, las clases de retomarán mañana.



La marcha

Maestros de la UAZ, el Cobaez, la Utzac, el Conalep y CECYTEZ se manifiestan.



Ante los planes del gobierno de revisar el contrato colectivo del Cobaez, más de mil personas protestan.

El contingente abarcaba desde Plaza Bicentenario hasta la tienda Atletas en el buolevard.



Se dirigen al Congreso mientras lanzan consignas contra el presidente de la República: "un burro, con leña, sabe más que Peña".



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Gerardo García Murillo, líder del Supdacobaez, dijo que por ahora no es tiempo de revisar el contrato colectivo.Explicó que la fecha límite para hacerlo es el 4 de junio, aunque insistió en que por ahora "no son los tiempos".Comentó que al gobierno estatal no le piden nada nuevo, "pero que tampoco nos quite las prestaciones que ya tenemos".Recordó que aunque no han recibido la segunda parte del aguinaldo, las clases de retomarán mañana.Maestros de la UAZ, el Cobaez, la Utzac, el Conalep y CECYTEZ se manifiestan.Ante los planes del gobierno de revisar el contrato colectivo del Cobaez, más de mil personas protestan.El contingente abarcaba desde Plaza Bicentenario hasta la tienda Atletas en el buolevard.Se dirigen al Congreso mientras lanzan consignas contra el presidente de la República: Agregar a favoritos zacatecas

gerardo garcía murillo

gobierno estatal

supdacobaez