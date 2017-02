No está en planes que Peña Nieto se reúna pronto con Trump: SRE Excélsior

"Si el gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México o que quiere enviar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, México no tiene por qué recibirlos y en ese momento iniciaríamos un proceso de exigirle al gobierno de Estados Unidos que en cada caso acredite la nacionalidad de cada persona”, exclamó en conferencia de prensa.

Luego de reunirse por casi tres horas con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Videgaray Caso afirmó que el país tiene control de sus fronteras también, por lo que el gobierno de Donald Trump tendrá que acreditar fehacientemente la nacionalidad de los deportados.



Enfatizó además que no está en planes que el presidente Enrique Peña Nieto se reúna pronto con Donald Trump. "No hay ningún plan para que haya un encuentro de esa naturaleza, no es materia de discusión y no hay planes para ello”.

Precisó además que es lógica una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pero dejó claro que México no aceptará ningún arancel que se quiera imponer en materia comercial.



Defendió además su primera estancia en Estados Unidos a pesar de que en ese contexto, Trump anunció el muro fronterizo. "Hubiera sido un precedente delicado el que en la primera negociación, México se levantara de la mesa y hubiéramos perdido, y esa fue la naturaleza de mi comentario, probablemente hubiéramos perdido legitimidad y apoyo de voces hoy son muy solidarias con México”, declaró.



