No están solos, dice Peña a deportados Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Señala que México sigue creciendo y está generando oportunidades para sus connacionales



El encuentro, que se llevó a cabo de manera privada en un salón de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sirvió para que el mandatario les reiterara que con el gobierno de Donald Trump se buscará “llegar a un acuerdo con respeto a nuestra dignidad, con todo decoro, y siempre en la defensa de los intereses de los mexicanos”.



Esos, dijo, son los principios que marca la Constitución, en el ejercicio pleno de la soberanía como un “Estado libre, soberano e independiente”.



Destacó que, pese a todo, con Estados Unidos existe buena colaboración y cooperación en distintas áreas. “Estamos en condición de poder lograr buenos acuerdos si partimos de un principio de respeto mutuo, y de sentar bases para que haya confianza en el ejercicio y en lo que los dos gobiernos tengamos que hacer”.



“Estamos listos y estamos dispuestos a entrar a un espacio de diálogo, y así también nos lo han confirmado las autoridades de los Estados Unidos”, añadió.

EL DIÁLOGO



El Presidente dialogó por espacio de una hora con los 135 migrantes que, previamente cumplieron un proceso de meses y en algunos casos de años en distintos estados de la Unión Americana, antes de ser deportados en un vuelo comercial procedente de Texas. “Ésta es su casa, de aquí se fueron y aquí regresan, no están solos. Permítanos que el gobierno les acompañe en este proceso de regreso a su país, algunos llevan muchos años fuera, otros menos pero no se sientan abandonados ni solos”, les expresó.

Aquí mismo, les ofreció el respaldo del gobierno de la República para que puedan reintegrarse pronto a una actividad productiva en beneficio de ellos y sus familias. A quienes deseen capacitarse, se le pondrá a su disposición becas de apoyo económico.

“México es una tierra de oportunidades que se han venido generando, hoy son más los que están regresando sea por este proceso de repatriación, y muchos por decisión propia, que los que eventualmente están decidiendo ir hacia los Estados Unidos y la única razón de así esté ocurriendo es que aquí están encontrando un espacio de realización personal”.

Acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, el presidente Peña Nieto mencionó que el proceso de repatriación de connacionales provenientes de los Estados Unidos se ha modernizado, lo que permite que sea seguro, humano y ordenado.



Osorio Chong destacó la operación de la estrategia “Somos Hermanos”, puesta en marcha en 2014 que ha permitido mejor el trato a los connacionales que regresan.



Por su parte, Ardelio Vargas, comisionado del INM, informó que todo mexicano repatriado reingresa por la frontera con una acreditación, su afiliación al Seguro Popular, su CURP. Además, opera una bolsa de trabajo para respaldar a quienes regresan.



Durante el encuentro, uno de los repatriados, Pedro Santos, de Veracruz, pidió al presidente Peña Nieto que el respaldo expresado se traduzca en acciones concretas para retomar el trabajo en la industria de la construcción que conoce por su labor en Estados Unidos.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Fue la primera vez que el presidente Enrique Peña Nieto recibe a mexicanos deportados por los Estados Unidos y ocurrió en un momento en que la relación bilateral atraviesa una etapa delicada.El encuentro, que se llevó a cabo de manera privada en un salón de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sirvió para que el mandatario les reiterara que con el gobierno de Donald Trump se buscará “llegar a un acuerdo con respeto a nuestra dignidad, con todo decoro, y siempre en la defensa de los intereses de los mexicanos”.Esos, dijo, son los principios que marca la Constitución, en el ejercicio pleno de la soberanía como un “Estado libre, soberano e independiente”.Destacó que, pese a todo, con Estados Unidos existe buena colaboración y cooperación en distintas áreas.El Presidente dialogó por espacio de una hora con los 135 migrantes que, previamente cumplieron un proceso de meses y en algunos casos de años en distintos estados de la Unión Americana, antes de ser deportados en un vuelo comercial procedente de Texas.Aquí mismo, les ofreció el respaldo del gobierno de la República para que puedan reintegrarse pronto a una actividad productiva en beneficio de ellos y sus familias. A quienes deseen capacitarse, se le pondrá a su disposición becas de apoyo económico.Acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, el presidente Peña Nieto mencionó que el proceso de repatriación de connacionales provenientes de los Estados Unidos se ha modernizado, lo que permite que sea seguro, humano y ordenado.Osorio Chong destacó la operación de la estrategia “Somos Hermanos”, puesta en marcha en 2014 que ha permitido mejor el trato a los connacionales que regresan.Por su parte, Ardelio Vargas, comisionado del INM, informó que todo mexicano repatriado reingresa por la frontera con una acreditación, su afiliación al Seguro Popular, su CURP. Además, opera una bolsa de trabajo para respaldar a quienes regresan.Durante el encuentro, uno de los repatriados, Pedro Santos, de Veracruz, pidió al presidente Peña Nieto que el respaldo expresado se traduzca en acciones concretas para retomar el trabajo en la industria de la construcción que conoce por su labor en Estados Unidos. Agregar a favoritos enrique peña nieto

deportados

estados unidos

mexicanos