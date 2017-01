No existe autorización oficial para el incremento a la tarifa del transporte: taxistas Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Líderes taxistas aseguraron que ninguna unidad tiene autorizado incrementar la tarifa en el transporte. (Archivo)



Ante la difusión que se le ha dado al tema mediante las redes sociales, se presumía el aumento del 20 por ciento en la tarifa, misma que representa un ajuste al taxímetro con un peso con 50 centavos por brinco y 15 pesos por corrida.



“Nosotros no vamos a actuar de esa manera. La mayoría de los compañeros estamos en esa dinámica de que primero prevalece el diálogo con el gobernador y no afectar a la ciudadanía”, declaró Roque Velázquez Medellín, presidente de la Asociación Leonardo Velázquez Navarro.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Privilegiando el diálogo, líderes taxistas aseguraron que ninguna unidad tiene autorizado incrementar la tarifa en el transporte hasta que las autoridades den una resolución al respecto.Ante la difusión que se le ha dado al tema mediante las redes sociales, se presumía el aumento del 20 por ciento en la tarifa, misma que representa un ajuste al taxímetro con un peso con 50 centavos por brinco y 15 pesos por corrida.“Nosotros no vamos a actuar de esa manera. La mayoría de los compañeros estamos en esa dinámica de que primero prevalece el diálogo con el gobernador y no afectar a la ciudadanía”, declaró Roque Velázquez Medellín, presidente de la Asociación Leonardo Velázquez Navarro. Agregar a favoritos taxistas

aumento

transporte público

redes sociales