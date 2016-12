No habrá alcohol el sábado de Gloria: Uc Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Se organiza una verbena literaria. (Archivo)



Para la edición 2017 del festival, el alcalde anunció que el jardín principal dejará de ser una cantina enorme para convertirse en la biblioteca más grande del estado. Para ello, ha iniciado con apoyo del DIF municipal una colecta de libros.



La idea dijo, es recuperar los espacios públicos con actividades culturales, en este caso con la promoción de la lectura, por lo que se instalarán sillas y mesas para que en familia todos repasen algún texto.



Aunque la tradicional cabalgata no será suspendida, se obligará a los jinetes a no montar con cervezas en mano y lo único permitido será llevar aguas frescas, para conservar las tradiciones. Los sabores que se distribuirán aun no se definen pero seguro serán de horchata, jamaica y chía con limón.



Además de puestos de tostadas, y para ampliar la oferta gastronómica se instalarán puestos que vendan el tradicional asado de boda jerezano.



Incluso, el ayuntamiento prevé que para ese día se aplique ley seca en el municipio y que la tentación de quienes año con año acuden al municipio, no ponga el evento tendiente a recuperar la imagen del municipio.



Lo que todvaía no se precisa es cómo se organizará el evento oficial en el que acude el gobernador, funcionarios y diputados locales. Pues incluso para que nada salga mal, ellos mismos estarían participando en lecturas en voz alta que también se organizarán en las principales calles del municipio.



Ante el riesgo en el que están los municipios del estado de perder el nombramiento de Pueblo Mágico, el primer edil afirmó que esta es una oportunidad para “reorientar” la tradicional festividad de feria.



(Inocente palomita que te dejaste engañar)





redaccion@imagenzac.com.mx JEREZ.- Por ser más importante “la cultura” que “la bebida”, el presidente municipal Fernando Uc, decidió cancelar la venta de alcohol en vía pública y acabar de una vez por todas con las quejas que cada año genera el tradicional sábado de Gloria, en la Feria de Primavera.Para la edición 2017 del festival, el alcalde anunció que el jardín principal dejará de ser una cantina enorme para convertirse en la biblioteca más grande del estado. Para ello, ha iniciado con apoyo del DIF municipal una colecta de libros.La idea dijo, es recuperar los espacios públicos con actividades culturales, en este caso con la promoción de la lectura, por lo que se instalarán sillas y mesas para que en familia todos repasen algún texto.Aunque la tradicional cabalgata no será suspendida, se obligará a los jinetes a no montar con cervezas en mano y lo único permitido será llevar aguas frescas, para conservar las tradiciones. Los sabores que se distribuirán aun no se definen pero seguro serán de horchata, jamaica y chía con limón.Además de puestos de tostadas, y para ampliar la oferta gastronómica se instalarán puestos que vendan el tradicional asado de boda jerezano.Incluso, el ayuntamiento prevé que para ese día se aplique ley seca en el municipio y que la tentación de quienes año con año acuden al municipio, no ponga el evento tendiente a recuperar la imagen del municipio.Lo que todvaía no se precisa es cómo se organizará el evento oficial en el que acude el gobernador, funcionarios y diputados locales. Pues incluso para que nada salga mal, ellos mismos estarían participando en lecturas en voz alta que también se organizarán en las principales calles del municipio.Ante el riesgo en el que están los municipios del estado de perder el nombramiento de Pueblo Mágico, el primer edil afirmó que esta es una oportunidad para “reorientar” la tradicional festividad de feria.(Inocente palomita que te dejaste engañar) Agregar a favoritos jerez

fernando uc

feria

sábado de gloria

alcohol