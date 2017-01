No habrá carpetazo en procedimientos administrativos para el gobierno anterior Redacción

La responsable del órgano estatal de control destacó que, por el contrario, el gobernador Alejandro Tello ha insistido en que profundicen y revisen meticulosamente para contar con los elementos suficientes y estar en condiciones de actuar en consecuencia, sin que se venga nada abajo.



Informó que, a la fecha, están iniciados 35 procedimientos de responsabilidad administrativa; sin embargo, no son todos, ya que están pendientes de iniciar alrededor de 200, lo cual implica gran trabajo; pero, una vez que se emitan las resoluciones, la ciudadanía verá que sus reclamos son atendidos.



Manifestó que estamos trabajando y así lo habremos de demostrar en su momento porque entendemos la irritación, la molestia e indignación que existe en la ciudadanía y el Gobernador Tello nos dio la instrucción de actuar en consecuencia.



Finalmente, dijo que estos procedimientos que instaura la SFP estatal derivan de quejas o denuncias ciudadanas; observaciones de la SFP federal, las auditorías superiores del Estado (ASE) y de la Federación (ASF) o bien, de las auditorias directas que realiza el órgano estatal de control.



