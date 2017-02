No habrá más 'Ingrata' de Café Tacvba, ante ola de feminicidios Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática (feminicidios) como ahora todos sí lo estamos. Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra”, señaló el vocalista, Rubén Albarrán.

En entrevista, el diario argentino La Nación cuestionó a la banda sobre su compromiso con la cuestión de género y el tema musical, en relación con los feminicidios ocurridos en nuestro país.

Porque ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos del problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso. Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea”, dijo Albarrán.

Agrego que “personalmente, desde hace mucho, dije "pistola" no me gusta, y con mi cuerpo hago la broma y esos balazos son de otro tipo”. Por eso ahora, tendré que obsequiarte un par de balazos, pa' que te duela, y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral”, es la frase en la que refieren al acto violento, que pretenden no se reproduzca entre sus seguidores. La canción que se basa en el sentido del humor. La inspiración tiene que ver con los corridos norteños, cuyas letras muchas veces narran historias que no tienen sentido del humor. Si genera una lectura incorrecta es algo que está más allá de la intención que tenía en su momento”, señaló Meme.

FEMINICIDIOS EN MÉXICO



De acuerdo a un informe conjunto de la Secretaría de Gobernación (Segob), elInstituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y ONU Mujeres México, en 2014 ocurrieron dos mil 289 casos de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) en México.



Es decir, en ese año, diariamente hubo un promedio de 6.3 DFPH, una tasa de 3.7 de estas muertes por cada 100 mil mujeres.



En el año anterior, 2013, las estadísticas señalan la ocurrencia de dos mil 594 casos de DFPH, lo que se traduce en un promedio de siete DFPH al día y en una tasa de 4.3 por cada 100 mil mujeres.



Entre 1985 y 2014, se registró un total de 47 mil 178 DFPH en el país.



A lo largo de este periodo de 30 años (1985-2014) se aprecian tres momentos en la tendencia de los asesinatos de mujeres: en el primero, una tendencia francamente descendente de la tasa de DFPH entre 1985 y 2007. En este último año se registra el valor más bajo, tanto en el número de defunciones como en las tasas: mil 087 DFPH y una tasa de 1.9 DFPH por cada 100 mil mujeres.



En un segundo momento, entre 2008 y 2012, tiene lugar un incremento importante que alcanza su cúspide en 2012 (con una tasa de 4.6 de DFPH por 100 mil mujeres, es decir dos mil 761 DFPH).



Para 2013 se observa una reducción de 7 por ciento respecto al año previo, alcanzando una tasa de 4.3 y dos mil 594 DFPH. Para 2014 la reducción respecto al año anterior fue de 13 por ciento para alcanzar una tasa de 3.7 con dos mil 289 DFPH.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a su contenido “violento” que aborda la muerte de una mujer “a balazos”, la banda contempla la posibilidad de sacar de su repertorioen vivo el tema de “La Ingrata”, o bien, cambiar su letra.En entrevista, el diario argentino La Nación cuestionó a la banda sobre su compromiso con la cuestión de género y el tema musical, en relación con los feminicidios ocurridos en nuestro país.Agrego que “personalmente, desde hace mucho, dije "pistola" no me gusta, y con mi cuerpo hago la broma y esos balazos son de otro tipo”.De acuerdo a un informe conjunto de la Secretaría de Gobernación (Segob), elInstituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y ONU Mujeres México, en 2014 ocurrieron dos mil 289 casos de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) en México.Es decir, en ese año, diariamente hubo un promedio de 6.3 DFPH, una tasa de 3.7 de estas muertes por cada 100 mil mujeres.En el año anterior, 2013, las estadísticas señalan la ocurrencia de dos mil 594 casos de DFPH, lo que se traduce en un promedio de siete DFPH al día y en una tasa de 4.3 por cada 100 mil mujeres.Entre 1985 y 2014, se registró un total de 47 mil 178 DFPH en el país.A lo largo de este periodo de 30 años (1985-2014) se aprecian tres momentos en la tendencia de los asesinatos de mujeres: en el primero, una tendencia francamente descendente de la tasa de DFPH entre 1985 y 2007. En este último año se registra el valor más bajo, tanto en el número de defunciones como en las tasas: mil 087 DFPH y una tasa de 1.9 DFPH por cada 100 mil mujeres.En un segundo momento, entre 2008 y 2012, tiene lugar un incremento importante que alcanza su cúspide en 2012 (con una tasa de 4.6 de DFPH por 100 mil mujeres, es decir dos mil 761 DFPH).Para 2013 se observa una reducción de 7 por ciento respecto al año previo, alcanzando una tasa de 4.3 y dos mil 594 DFPH. Para 2014 la reducción respecto al año anterior fue de 13 por ciento para alcanzar una tasa de 3.7 con dos mil 289 DFPH. Agregar a favoritos café tacvba

feminicidio

ingrata

música