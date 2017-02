"No hay indicaciones para el aumento de tarifas en el transporte colectivo": Alejandro García Silvia Vanegas

La sanción que se aplicó fue de 20 salarios mininos a un operador del servicio urbano después de que se recibieron algunas quejas, que al verificar, se comprobó que el incremento fue de 6.50 a 8.50 pesos por persona, el cual no fue autorizado.



En ese caso se sancionó al operador y si éste reincidía, se levantaría, de ser así, un acta administrativa y la suspensión de su autobús de 15 a 20 días.



Las sanciones también se aplicarán al servicio de taxis, los que se rigen por circuitos y en el primero, la tarifa es de 30 pesos, segundo 35 y algunos circuitos incrementan hasta 10 pesos.



Pero hasta el momento no se tiene reporte por parte de los usuarios de aumento, no obstante, dijo que pueden llamar al 113 desde el celular de forma gratuita para reportar a quienes realicen cobros indebidos.





