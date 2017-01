No hay manera de revertir aumento al precio de gasolinas: Meade Excélsior

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el funcionario federal afirmó que no hay más alternativa que dejar que el precio de la gasolina refleje su verdadero costo.

"No se revierte porque no está en manos del país hacerlo porque el cambio que hoy estamos observando es un cambio que nos viene de afuera", detalló.

Asimismo, indicó que lo que le pasó al país es simple y sencillamente que se volvió más cara la gasolina en el mundo.

"Los mercados de gasolina son tan grandes que los países han ya renunciado a la aspiración de tratar de administrarlos, hoy solamente persisten en ese modelo de administrar el precio de las gasolinas como Venezuela o Corea del Norte", afirmó.

Meade dijo que están buscando la mejor forma de acompañar a los sectores afectados con esta medida, pero no hay manera de que eso cambie.



"La razón profunda que trae como consecuencia el incremento es que subió el precio del petróleo en el mundo y el precio del petróleo subió para México, subió para todos los demás países del mundo y en todos hemos observado estos incrementos", informó.



Por último, sobre la reunión del lunes con gobernadores, quienes plantean revertir el "gasolinazo", sostuvo que es una reunión de trabajo para reflexionar sobre cuál es el proceso de implementación.



