No hay mejor forma de comenzar el año que con Stanley Kubrick

Hasta al 29 de mayo de 2017, los visitantes podrán conocer la obra completa del cineasta, su proceso creativo, aportaciones al arte cinematográfico, así como los proyectos que ya no logró concretar. Todo esto a través de los 900 objetos que se exhiben, entre proyecciones, artículos personales, carteles, storyboards, fotografías, vestuario, guiones, claquetas y más.



Enseguida te damos buenas razones para visitar esta muestra:



1. Conocerás la primera fotografía que tomó. La exposición es un seguimiento cronológico de la obra de Kubrick. La primera sección aborda sus inicios; es decir, su incursión en la fotografía cuando, con sólo 17 años, trabajó como reportero gráfico para la revista LOOK.



Aquí una de las piezas imperdibles es la primera imagen que tomó con la cámara que su padre le regaló.





2. Podrás ver de cerca los objetos de los filmes más famosos del director estadunidense. El recorrido es toda una experiencia, pues hay 16 secciones que están ambientadas acorde a las películas, esto incluye los objetos que se utilizaron para su realización (fotografías, vestuarios, guiones, etcétera).



Además, conocerás los vestidos de las gemelas de El resplandor, el hacha con la que Jack Torrance (Jack Nicholson) quiso asesinar a su esposa, los atuendos originales de Barry Lyndon y Naranja Mecánica, las máscaras de Ojos bien cerrados, y el casco con la leyenda "Born to kill" de Cara de guerra.



3. Descubrirás curiosidades sobre sus cintas. Cada uno de sus cortometrajes y largometrajes van acompañados de un breve texto en el que se habla sobre datos de su producción. En éstos te enterarás, por ejemplo, cuánto tiempo tardó cada película, la controversia que originó e incluso los avances tecnológicos que fueron empleados.



4. Estarás cerca de los objetos personales de Kubrick. Verás todos los lentes utilizados por el cineasta, el tablero de ajedrez con el jugaba, su cámara Graflex, su silla de director y también algunas de las pinturas que su esposa e hija le hicieron.



Lugar: Cineteca Nacional. Av. México Coyoacán #389, Col. Xoco.

Horarios: Martes a domingo de 12:00 a 21:00 (último acceso a las 20:00 horas). Lunes, cerrado.





Texto: Claudia Aguilar



*Fotos: INBA



