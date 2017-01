#Video ‘No hay pena más grande que ver sufrir a nuestros hijos’: EPN Excélsior

"Como padre de familia me uno al dolor, a la pena y a la tristeza que sienten".



Sé que no hay palabras que les puedan traer alivio pero quiero decirles que los mexicanos los acompañamos en esta tragedia tan grande. Nuestros pensamientos y oraciones están por la salud y recuperación de los menores y su profesora, igualmente lo están con los familiares del joven que falleció", subrayó.



Dijo que lo acontecido en esta secundaria es un suceso que conmueve a todas las familias mexicanas: "porque no hay pena más grande que ver sufrir a nuestros hijos, son hechos que resultan incomprensibles, que sacuden nuestros corazones y nos obligan a reflexionar". Apuntó que lo que pase en los salones de clase no sólo es un tema que involucra a directivos y a maestros, debe ser una preocupación de todos los padres de familia, "y está en nuestras manos, en lo que juntos podemos hacer, en lograr que nuestros hijos se desarrollen plenamente en un ambiente de tranquilidad y armonía".







​Al final de este mensaje de minuto y medio de duración, el presidente de la República convocó a que "trabajemos unidos a partir de nuestros valores familiares para que una tragedia así no se vuelva a repetir".



