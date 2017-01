No hay que temerle a Trump, es un 'buleador y farol': Vicente Fox Excélsior

A través de redes sociales, el exmandatario llamó a la sociedad a no tener miedo del político republicano. No tengan miedo de Trump, es un buleador y un farol, los buleadores terminan cuando son desafiados. América, ¡pónganle un alto antes de que sea demasiado tarde!”, escribió en su cuenta de Twitter @VicenteFoxQue.

Asimismo, aseguró que Trump no toma en serio a su nación, por lo que su país (Estados Unidos) no lo merece y reiteró que México no pagará por el muro que Donald Trump pretende constriur en la frontera. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, México pagará por ese estúpido muro. Si Trump quiere un monumento a su ego, ¡que lo pague él!”, escribió en la red socia”, dijo.



