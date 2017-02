No hubo discriminación a transgénero colombiana: UAZ Redacción

“Ante la campaña de desprestigio y difamación a la que está llevando a nuestra institución Camila Jimenez Saez (persona identificada en pasaporte como Juancamilo Andrés Felipe Jiménez Saez) en medios masivos de comunicación y redes sociales, el colectivo académico completo de la Unidad Académica de Ciencias Sociales por unanimidad considera necesario establecer que su incorporación al presente semestre no fue posible debido a que no realizó su inscripción en las fechas establecidas por la Institución, cabe aclarar que dicha persona en ningún momento justificó su inasistencia durante este periodo”, establece el comunicado.



En la parte final del escrito firmado por Rubén Ibarra, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales recriminan la conducta de la estudiante, a quien califican de rebelde al no sujetarse a los reglamentos establecidos por la institución.



“Lamentamos la postura que está tomando al no aceptar su falta de compromiso a los reglamentos establecidos por la Unidad y justificarse bajo una imagen de discriminación”, finaliza el comunicado también publicado en la cuenta oficial de la unidad.



