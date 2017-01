No le alcanza a Barreteros para vencer a Santos Pierde 99-90 ante San Luis Potosí

Los silbantes tomaron un rol clave pues pusieron en problemas de faltas al 80% del cuadro titular de Barreteros, situación que aprovechó el conjunto potosino para destaparse en la segunda mitad y controlar las acciones. De esta forma se vio opacado el debut con Barreteros de Benjamin Puckett, quien -a pesar de un sólido aporte de 18 puntos y 8 rebotes- se vio restringido por la carga de las marcaciones arbitrales.

Desde las primeras acciones los Santos se mostraron inspirados, acertando tiros a diestra y siniestra -con sus hombres clave siendo González y West- para ponerse en la delantera. Paul Marigney y Puckett dieron lo mejor de sí para compensar el empuje de sus anfitriones, sin embargo no fue suficiente y los visitantes quedaron atrás 23-19.

Para el segundo periodo apareció a plenitud el espectáculo de Carl Jones, dañando a la defensa local con su velocidad y llevando al conjunto dirigido por Maurice Riddick a emparejar el tanteador en varias ocasiones. Sin embargo al final Santos vuelve a abrir la ventaja y se van al medio tiempo arriba 46-43.

En el tercer cuarto los árbitros marcaron una serie de faltas que pusieron en problemas a la gran mayoría del cuadro titular de Zacatecas, restringiendo su accionar en defensa y obligando al coach Riddick a darles descanso a varios. De esta forma se mermó el accionar del conjunto de cantera y plata para permitir el despegue potosino con un marcador 74-64 al final de la primera media hora de partido.

Durante los últimos 10 minutos Barreteros peleó con todas las fuerzas, obteniendo canastas importantes de Brandon Provost (quien aportó 15 puntos y 6 asistencias en el juego), Puckett y el propio Carl Jones. Sin embargo, para cada embate de los visitantes los Santos consiguieron ofrecer una respuesta para evitar que la ventaja bajara a menos de 5 puntos. El juego culminó entonces con un marcador final 99-90.

Los equipos volverán a verse las caras el sábado 28 de enero, cuando el conjunto zacatecano buscará cobrar venganza y evitar un despegue de San Luis Potosí en la tabla de posiciones.



