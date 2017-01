No le alcanzará al PRD con $6 millones; Ortiz se queja de multas Redacción

En cambio, los otros dirigentes aseguraron que podrían operar con menos del presupuesto aprobado.

Arturo Ortiz Méndez, líder perredista, argumentó que las sanciones contra su partido representarán un gasto de a 6 millones 500 mil pesos.



“Estamos en una situación muy grave, crítica financieramente hablado. De los 6 millones 16 mil pesos que le tocan al PRD, el 100% está comprometido; primero por las multas por los errores cometidos por el candidato a la gubernatura y los candidatos a presidencias municipales”, dijo .



Expuso que los perredistas quisieran más recursos “pero tenemos que ajustarnos. El país no está en condiciones para incrementos pero ojalá que nuestra condición se restablezca”.



Manifestó que desde el 2014 el PRD paga multas por la falla de las estrategias electorales, lo que ha derivado en que el partido apenas cuente con recursos para la operación básica del edificio sede.

“Por supuesto que estamos en desventaja, además no hay equidad. Es abrumador porque claro que no todo es dinero, pero si se ocupa para poder trabajar dignamente a favor del desarrollo del partido”, mencionó.



Ortiz Méndez adelantó que el principal reto durante este año será conseguir recursos para gastos básicos, ya que aseguró que ni los secretarios ni los presidentes de comités municipales estarán percibiendo salario.



Roberto Luévano, presidente estatal del PRI, explicó que utilizarán los 14 millones 736 que recibirá el partido para cubrir los gastos realmente necesarios para su operación, ya que se sumarán a las medidas de austeridad del gobierno.



“El PRI se solidariza y suma al esfuerzo de poder crear mecanismos donde los recursos se empleen en el bienestar social; los partidos políticos debemos meterle talento”, dijo.



Comentó que los años en los que no hay procesos electorales pueden servir al IEEZ para replantear el presupuesto que asigna a los partidos, ya que se debe valorar el costo que tiene actualmente la actividad democrática para la sociedad.



“Estoy de acuerdo en que se tenga que hacer una revisión; debemos valorar los mexicanos si realmente queremos seguir apostando al esquema político que tenemos y el costo de la democracia”, dijo.

Arturo López de Lara, presidente estatal del PAN, dijo que destinarán los 6 millones 341 mil 863 pesos que se les asignaron para cubrir las prioridades del partido que son el fortalecimiento de las estructuras municipales y la capacitación permanente de los ciudadanos.

Comentó que “siempre va a hacer falta el dinero”, aunque reconoció que el presupuesto que les dieron es suficiente.



Por ello, insistió en que PAN acatará la disminución al presupuesto, ya que 6 millones 157 mil pesos es un monto suficiente y buscarán estrategias para reducir el costo de operación.



“La cantidad no está en nuestras manos, creo que con ese presupuesto es suficiente para los partidos y nosotros lo vamos a acatar”, dijo.



Fernando Arteaga, presidente estatal del Morena, dijo que es excesivo el presupuesto que reciben las fuerzas políticas y su partido pidió que se redujera un 50%, ya que solo se deben cubrir los gastos de operación.



“Sí es excesivo el financiamiento, deben garantizarse solamente que tengan para la operación; no estaría mal que a los partidos políticos se nos disminuyera el 50% de las prerrogativas”, dijo.

Aseguró que los militantes de Morena no cobran por realizar sus labores y, debido a la multa que se les impuso, durante seis meses solventaron los gastos de operación a través de las aportaciones voluntarias de los militantes.



“No es tanto un excedente, pero los partidos podemos operar con la mitad del presupuesto”, dijo.

Asimismo, Arteaga dijo que utilizarán una parte de los 10 millones 310 mil 826 pesos para gastos de operación y otra para crear comités municipales “que consoliden la estructura de Morena” en estado.

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) aprobó 52 millones 990 mil pesos para el presupuesto de los ocho partidos.



Con información de Karla Padilla y Noé Marín



