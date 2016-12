‘No me dejaron pelear por un puesto’; se despide Moisés Muñoz Excélsior

A través de redes sociales, el club de Coapa agradeció a los elementos que salen de la institución, entre ellos Muñoz, quien el pasado domingo defendió el arco americanista con notables intervenciones, aunque poco pudo hacer en la tanda de penales que decidió el título del Apertura 2016 frente a Tigres.



Tras la confirmación de la salida del seleccionado mexicano de las filas azulcremas, el propio guardameta publicó un video para dar la noticia de viva voz y dar su punto de vista de su desvinculación, la cual, asegura, se debió por una forma poco justa para pelear el puesto bajo los tres palos de las Águilas además de querer mantenerse firme en sus ideales. "Todo en esta vida es cíclico y mi etapa en el Club América ha terminado. Es una de esas decisiones que uno nunca hubiera querido que llegaran, pero es así, y yo tengo que seguir firme y convencido de mis ideales. No me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias y la verdad que eso no me parece justo”.

Pese a denunciar las razones por las que se va del equipo, Muñoz no ocultó el orgullo que fue defender los colores de la institución, en donde considera alcanzó el punto más alto de su carrera y agradeció a todos, desde la afición hasta a los trabajadores, por “hacerlo sentir como en casa”. "Vestir estos colores es una de las mejores cosas que me han podido suceder en mi carrera futbolística y también en mi vida personal. Me voy profundamente agradecido por los grandes momentos que más allá de quedar grabados en el futbol mexicano, sin duda alguna quedarán grabados en mi corazón. Mi consolidación como arquero llegó en esta institución y el Club América quedará en mi corazón por siempre”.

El nombre de Moisés Muñoz suena para enlistarse con los Jaguares de Chiapas para la próxima campaña, aunque no hay nada oficial hasta este momento. Óscar Jiménez, ex del cuadro de la selva, llega junto con Marchesín a reforzar la portería del América.







moisés muñoz

las águilas

coapa

tigres

futbol mexicano