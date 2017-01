No me reuniré con Peña hasta que México nos trate con respeto: Trump Excélsior

El presidente estadunidense Donald Trump aseguró durante un evento con el Partido Republicano que él y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, acordaron cancelar su reunión del próximo martes luego de la negativa del gobierno mexicano de aceptar pagar por el muro fronterizo de más de 3 mil kilómetros que el mandatario de EU busca construir. "Ese encuentro no tendrá lugar hasta que México trate al país con respeto", aseguró el empresario.El presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestro encuentro acordado para la semana próxima y seguir otra ruta, EU no va a pagar por el muro" dijo Trump ante líderes republicanos.Asimismo, el magnate neoyorquino habló del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y aseguró que es un acuerdo 'terrible' un 'desastre total' que le cuesta a su país 6 mil millones de dólares."No permitiré que nuestros contribuyentes paguen el costo de este tratado, uno que debimos renegociar hace mucho tiempo", añadió Trump.

