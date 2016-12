No podemos dejar de comprar combustible: Murillo Alejandro Wong

El presidente del Consejo Directivo de Gasolineros Asociados de Zacatecas dijo entender el descontento de la población ante los precios máximos de combustible fijados para enero del 2017.



“Entiendo la protesta, yo también coincido con ellos”, expresó al reconocer incluso llamados por celular y redes sociales a no comprar combustible.



Sin embargo, insistió en que es un producto que no se puede dejar de comprar o a lo mucho privarse de él por una o dos semanas, aunque dijo que habrá quienes sí disminuyan su consumo.



Por ello, el empresario declaró que no es justo que los precios suban con mucha desproporción en comparación con los ingresos de la población.



También comentó que en Estados Unidos, la misma gasolina de Pemex es más barata porque en México se tienen que pagar cuatro impuestos que en conjunto representan poco más de 6 pesos por cada litro de gasolina. “Estos son los motivos por los que los precios son diferentes”, explicó Cecilio Murillo.



En Houston, Texas, por ejemplo, Pemex ofrece la gasolina Magna en 10.92 pesos el litro y la Premium en 11.50, aproximadamente.



En cuanto a los precios máximos establecidos, que difieren para algunos municipios, no descartó que algunos empresarios por estrategia comercial puedan bajar un poco sus precios.



No obstante, para enero consideró que “se van a manejar los precios al máximo”.



El líder de los gasolineros expuso que la situación se definiría según los gasolineros vayan viendo cómo les afecta la diferencia de precios en los diferentes municipios. Y una vez que se liberen los precios, anticipó que las ofertas serán aún más similares.



En la Semarnat



Julio César Nava de la Riva, delegado de estatal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo que tendrán que ser más cuidadosos en el consumo de combustible para el año que entra.



El funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) descartó que haya un proyecto de renovación del parque vehicular para hacer más eficiente el gasto en combustible, aunque dijo que la delegación tiene tanto unidades grandes como pequeñas que pueden ser utilizadas para la regulación de este.



Según información oficial algunas camionetas de la dependencia, rinden unos 5 kilómetros por litro; al respecto Nava de la Riva explicó que estás se usan para visitas a la sierra y necesitan capacidad de carga para llevar árboles y equipo, por lo que refirió que ahí no podrían usar vehículos más pequeños.



Para recorridos urbanos, mencionó, “sí se usan unidades más pequeñas”.



Costo y el PIB



Aunque según datos del INEGI, Zacatecas es la quinta entidad con menor participación en el PIB nacional, los precios máximos establecidos para el combustible son de los más altos para las regiones en el estado.



Por ejemplo, al Teúl de González Ortega y Florencia los contemplaron en la región con segundo costo más elevado de gasolina Premium, con 18.40 pesos por litro, cuando la participación de toda la entidad en el Producto Interno Bruto es de apenas el 1.1%, según datos del INEGI del 2015.



