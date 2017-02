No prestarán gimnasio para el Carnaval del Río Grande Francisco Monsivais

Uri Emanuel Galván Medina, presidente de la liga, informó que tanto las autoridades municipales como el patronato de Carnaval están violentando el reglamento del gimnasio municipal al tratar de llevar a cabo eventos que no son deportivos, como es la elección de candidatas a reina y ceremonia de coronación de la misma.



Galván Medina señaló que las autoridades les notificaron por escrito el martes a las 3 de la tarde y a manera de imposición, sin tomar en cuenta a la liga y sin tomar en cuenta al encargado del deporte en el municipio, ya que esto afectará por tres semanas el curso del actual torneo municipal.



Explicó que la pasada administración, en reunión de cabildo, aprobó un reglamento el cual está publicado en el diario oficial y en el que se indica que es exclusivo para eventos deportivos. Y es que algunos regidores y el propio patronato de carnaval mal interpretan que el gimnasio es un salón de usos múltiples, pero en realidad -dijo- es de usos múltiples pero para lo deportivo.



Detalló que de acuerdo a las características de la duela el soporte tiene una determinada capacidad de peso y con los eventos que pretenden hacer se rebasaría, por mucho, su capacidad y se provocaría un daño irreversible a la estructura.



“Sabemos por experiencia de patronatos pasados la dejan muy dañada e incluso la vez pasada nos echaron a perder el marcador electrónico, y lo que pretendemos es proteger la inversión que se hizo en el gimnasio de más de 3 millones de pesos; además el marcador electrónico nos costó a la liga 3 mil 500 dólares, por eso queremos cuidar este recinto exclusivo para el deporte y así nos dure muchos años”.



Cabe destacar que en el gimnasio municipal existe una lona que indica el uso que se le debe de dar a este edificio el cual destaca que “el gimnasio municipal será para abrigar eventos que sirvan a la difusión y fomento a las actividades deportivas”, entre otros, como el no vender alimentos ni ingerir bebidas embriagantes al interior del mismo.





