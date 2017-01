No puedo, no quiero Isabel Orendain

La fuerza de voluntad es algo que se ejercita, se desarrolla y se facilita con la práctica constante de pequeñas acciones que conllevan trabajo y sacrificio, es como un músculo que requiere de ejercicio.



Por eso como adultos que somos, cuanto antes empecemos a trabajar, mejores resultados vamos a tener.



Nunca es tarde para empezar, hay más tiempo que vida para adoptar hábitos de autocontrol y poder fortalecer la voluntad.



Hay que reflexionar y analizar qué tanta fuerza de voluntad tenemos como adultos, y como padres, qué tanto hemos enseñado a nuestros hijos también a tener fuerza de voluntad.



Un ejercicio que podemos hacer es poner en una lista de cinco, seis, o 10 aspectos de nuestra vida que no podemos hacer, por ejemplo; yo no puedo concentrarme para estudiar, yo no puedo ser puntual, no puedo hablar bien de los demás, no puedo querer a mi suegra, no puedo cocinar bien, no puedo bajar de peso, no puedo dejar de fumar; y después de escribir eso, cambiar el “puedo” a la palabra “quiero”, y entonces, se va a escribir yo no quiero concentrarme para estudiar, no quiero ser puntual, no quiero hablar bien de los demás, no quiero querer a mi suegra, no quiero cocinar bien, no quiero bajar de peso, no quiero dejar de fumar.



Unas buenas pautas que se recomiendan seguir para educar esta fuerza de voluntad son:



1) Predicar con el ejemplo. Para los menores de edad, el ejemplo por parte de los adultos, y sobretodo de los padres, tiene gran importancia.



2) Tener un plan. Especificar en un papel el cuándo, cómo, dónde y cuánto tiempo se empleará para cumplir la meta, y revisar cada día o semana, no más, y sobretodo poner metas concretas, diarias y a corto plazo, ya que es más fácil cumplir el “voy a comer la mitad de pan o de tortillas diariamente”, que decir “voy a bajar 30 kilogramos en 6 meses”.



3) Valorar el esfuerzo. Hay que tener en cuenta que a veces habrá que valorar el esfuerzo y no el cumplimiento de la meta, por ejemplo; aplaudir el tiempo de estudio de los hijos y no la calificación.



4) De los errores se aprende. Saber y trasmitir que no debemos de tener miedo al fracaso, ya que muchas veces el riesgo o la caída son más eficaces que el éxito.



5) Ser hombre de palabra. Cumplir lo que se promete.



6)Motivación. Pegar fotos de las metas, ya sea en el espejo donde nos arreglamos, o en el refrigerador para estar continuamente en motivación.



7) Independencia. Hacer ver a nuestros hijos que el esfuerzo por nosotros mismos es por el propio bien, que nos va a hacer felices y que no hay que hacerlo para contentar a otros.



8) Saber pedir ayuda. Saber y enseñar que en momentos difíciles, pedir ayuda a alguien no es signo de debilidad, en cambio, nos hará más fuertes para seguir firmes hacia la meta.



