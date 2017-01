No reducirán salarios a altos funcionarios de la CDHEZ Karla Padilla

Además, María de la Luz Domínguez Campos, titular de la CDHEZ, informó que podría ser en febrero cuando el personal ocupe el nuevo edificio construido durante el sexenio pasado.



Con esta disposición, se dejaría de pagar la renta del edificio que ocupa en la colonia Barro Sierra, de unos 60 mil pesos mensuales.



La instalación del elevador y detalles de cancelería de aluminio son los detalles restantes de la construcción, por lo que actualmente gestionan en la Secretaría de Infraestructura para que los trabajos concluyan este mes.



“Es necesario que se entregue al 100%”, dijo Domínguez, quien señaló que la Comisión no cuenta con los recursos suficientes para mobiliario y otros equipos para su nueva sede.



Con la disminución del presupuesto del 2017 para la CDHEZ, se ven comprometidos dos proyectos que contemplan la construcción de dos visitadurías regionales en Sombrerete y Pinos.



Sin embargo serán implementadas dos generales que trabajarán temas relacionados con el ámbito laboral y la atención particular a niños y adolescentes del estado.



“Estaremos encontrando la forma para que se puedan llevar a cabo los temas. No es suficiente el presupuesto que la Legislatura tuvo a bien aprobarnos pero seguiremos cumpliendo con las atribuciones y facultades que nos mandata la ley”.



La tambiéne exdiputada local dijo que desde que está al mando del organismo se han reducido gastos en telefonía local, celular, viáticos y otras partidas, aunque desde el exhorto del gobierno estatal para generar medidas de austeridad, éstas se han reforzado.



“Las hemos contemplado a efecto de sumarnos al llamado y racionalizar los recursos materiales y financieros”, agregó.



Para este año, desde el sector educativo incrementarán la promoción de los derechos humanos y la cultura de la paz, misma temática para los elementos de la fuerza pública ya que hasta la fecha, ambos encabezan los índices de denuncias por violación a las garantías.



