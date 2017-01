No revisarán las mochilas en las escuelas de Zacatecas Susana Rodríguez

“Que podamos darnos el tiempo de dialogar con quienes trabajamos, a quien le damos clases, con nuestras familias para poder desde una perspectiva de acuerdo, de diálogo hacer una revisión”.

Agregó que las nuevas tendencias apuntan hacia la necesidad de evitar las descalificaciones o criminalización de los niños y adolescentes sino más bien abrir la posibilidad del diálogo.



Habló de cinco acciones a realizar, entre las que está la capacitación en temas preventivos, el Operativo Familia basado en el diálogo y el reconocimiento de cada persona, campañas de sensibilización y el fortalecimiento del programa de Convivencia Escolar en más planteles y la transmisión de información útil a todo el sistema a través de las redes de comunicación interna.



Desde la perspectiva de la Seduzac se necesitan mensajes y acciones propositivas y no posturas oscuras o dramáticas que en poco ayudan a construir realidades diferentes para las nuevas generaciones.

La funcionaria desestimó la efectividad del Operativo Mochila porque dijo al momento en que los padres o en la escuela encuentran un arma, pornografía o drogas en la mochila de un menor es porque ya hubo una ruptura del acuerdo de vivir en familia y sociedad en armonía.



La titular de la Seduzac insistió en que es necesario ir al origen de que motiva a un niño o adolescente a usar un celular, IPad o computadora que tenga una contraseña inaccesible para sus papás o los adultos con los que convive.



