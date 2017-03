No se sabe qué hace el consejo de seguridad Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Foto Especial



Los primeros dos meses del 2017 han sido los más violentos de los últimos cinco años y han repuntado delitos como el secuestro y la extorsión.



No se dan a conocer ni minutas de las reuniones ni se presentan resultados, avances o resultados de las operaciones realizadas por las diversas corporaciones.



El CESP lo integran el gobernador del estado, la Secretaria de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el Procurador de Justicia del Estado, el Comandante de la 11 Zona Militar, el delegado de la PGR, el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el delegado de la Policía Federal. El grupo lo coordina una secretaria ejecutiva, Nancy Espinosa.



Comentarios hechos a Imagen por algunos de los integrantes revelan que no hay estrategia precisa en materia de seguridad y que las reuniones “son de mucha plática y nada de soluciones concretas”.



En los primeros dos meses del año se produjeron 103 homicidios en diferentes municipios del estado aunque la mayoría se concentran en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) no está dando resultados, a pesar de que se reúne cada ocho días e integra a las cabezas de todas las dependencias estatales y federales encargadas de la seguridad.Los primeros dos meses del 2017 han sido los más violentos de los últimos cinco años y han repuntado delitos como el secuestro y la extorsión.No se dan a conocer ni minutas de las reuniones ni se presentan resultados, avances o resultados de las operaciones realizadas por las diversas corporaciones.El CESP lo integran el gobernador del estado, la Secretaria de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el Procurador de Justicia del Estado, el Comandante de la 11 Zona Militar, el delegado de la PGR, el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el delegado de la Policía Federal. El grupo lo coordina una secretaria ejecutiva, Nancy Espinosa.Comentarios hechos a Imagen por algunos de los integrantes revelan que no hay estrategia precisa en materia de seguridad y que las reuniones “son de mucha plática y nada de soluciones concretas”.En los primeros dos meses del año se produjeron 103 homicidios en diferentes municipios del estado aunque la mayoría se concentran en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. Agregar a favoritos ssp

consejo de seguridad

zacatecas

cisen