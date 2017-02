No sean malos y sin cerebro, se defiende Gignac Excélsior

Para la gente que hablan sin saber, fui a festejar con mi familia, no sean malos y sin cerebro, nunca quize lo que paso! Lamentable”, publicó.



Tras anotar el primer tanto del partido al 64’, el delantero de los Tigres fue a festejar a un sector de las tribunas, donde recibió una lluvia de vasos de algunos seguidores de los Tiburones.



Incluso, ante el reclamo de uno de los seguidores, Gignac reiteró que él no había sido el culpable y lo tildó de “imbécil”. “@aleks_garza Fui a festejar con mi familia imbécil. Tienes que decir “ojalá todos los aficionados estén bien, sin heridos graves, SIN CEREBRO”.

ABREN INVESTIGACIÓN POR VIOLENCIA EN EL PUERTO



