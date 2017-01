No tenemos la culpa de la situación del estado: mineros Karina Navarrete

Carlos Pavón Campos, secretario general del SNMM, expresó que es un impuesto “incongruente” e “ilegal”, que pone en riesgo una de las fuentes del trabajo representativa del estado.



Aseveró que se defenderán las fuentes de trabajo “a como dé lugar”, debido a que se presenta un año complicado para el gremio y la ciudadanía en general; “que el estado recalcule las finanzas como debe de ser”.



Reprochó que el poder legislativo estatal haya aprobado un impuesto recaudatorio sin tomar en cuenta el precio internacional de los metales, que es variable: “Es ilegal el impuesto porque es del ámbito federal y nos vamos a amparar en contra de este impuesto”.



Detalló que el impuesto, que debe de ser absorbido por los dueños de las empresas, repercutirá en el pago de utilidades de los más de 10 mil trabajadores agremiados al SNMM, además de los que se encuentran afiliados a otros sindicatos.



“El impuesto ecológico se creó para salvar el déficit financiero del estado, al final ese impuesto se cargará a los trabajadores”, “estamos de acuerdo a que si una mina está contaminando que la cierren”, puntualizó.



Agregó que con este impuesto minas como Madero, en el municipio de Morelos y que emplea a mil 200 personas, están en riesgo de cerrar: “Las minas ahora son iniciativa privada porque cuando las tuvo el estado quebraron”.



Asimismo expresó que es incongruente establecer nuevos impuestos cuando no se ha ejercido el recurso del Fondo Minero del año pasado, por lo que se realizarán acciones pacíficas para revocar la decisión del Gobierno del Estado.





