‘No tengo tu pin… tiempo, soy una persona importante’, reclama mujer a taxista Excélsior

"Yo no tengo mucha prisa, ¿tú?, ¿tienes prisa o no?, o eres millonario para andarle pegando a la gente, estup...”, dice la mujer quien descendió de su vehículo para encarar al taxista, quien permaneció en su auto.



"Dame algo, necesito rápido, necesito resolver esto porque me tengo que ir (…), apúrate ching…, yo no tengo tu pin.. tiempo, yo sí soy una persona importante, no sabes con quién te metiste, estup...”, agrega.

La mujer insiste en que el conductor le dé “algo de dinero” para que se pueda retirar el lugar, a lo que el taxista responde: “cómo, si usted no es perito”.



La automovilista afectada también desquitó su ira con el conductor de un camión quién le dijo “estorbas”, a lo que ella respondió: “tú cállate pende…”.



El video, grabado por el taxista, fue publicado en la cuenta de Facebook de Operaciones Especiales México, donde hasta el momento suma más de 45 mil reproducciones.



De acuerdo con Operaciones Especiales México, la mujer que aparece en el video es coordinadora de la maestría de Ciencias de la Salud, de la Universidad Veracruzana.









elpais@imagenzac.com.mx El video en el que una mujer reclama airadamente a un taxista, quien al parecer 'chocó' su vehículo en la parte trasera, se volvió viral luego de que usuarios de las redes sociales la bautizaron como #LadyAcadémica, por su peculiar forma exigir la retribución por el accidente.

