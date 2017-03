No veo voluntad política del Senado para nombrar al fiscal, afirma aspirante Excélsior

​Explicó que en 2014, cuando se inscribió al proceso, pensó que había posibilidades de que el nombramiento se llevara a cabo en tiempo y forma; no obstante, no ha sido así, ya que en al menos dos ocasiones ha sido aplazado esta decisión.



No veo voluntad política del Senado para nombrar al fiscal. Me inscribí desde 2014 porque veía buenas posibilidades, pero en el ejercicio académico debo continuar. No existen las condiciones mínimas políticas para nombrar a un fiscal”, aseguró en entrevista con Pascal Beltrán del Río, en Imagen Radio.



Vázquez Contreras, uno de los 23 aspirantes, comentó que “la aplicación de la ley es una consecuencia de que quien la aplique tenga la capacidad y no tenga cola que le pisen”, esto, debido a la relación que existe entre la corrupción y la obtención ilícita de dinero.



Mencionó que quien ocupe el cargo de fiscal, si lleva a cabo de buena manera su trabajo estará en peligro, riesgo que él estaría dispuesto a hacer frente.



Si el fiscal hace su trabajo, su vida está en peligro. Se ha visto que quien ataque la corrupción corre peligro y estoy dispuesto a eso”, afirmó.



Debido a la inseguridad que pueda tener el fiscal, sugirió que éste y su familia tengan seguridad para salvaguardar su integridad.



Además, aseveró en el programa radiofónico Primera Emisión que para combatir la corrupción es necesario tener las herramientas necesarias y aptas para trabajar en ello; no obstante, en México hay un retraso en la materia.



Necesitamos trabajar con los nuevos cuadrados y más que dar número, necesitamos tener la base fundamental para enfrentar a este problema con Ministerios Públicos y capacitados, porque ahora no hay”, afirmó Vázquez Contreras



Agregó: “Es bastante irónico que le pidamos recursos al Senado a quienes después se vayan a investigar. No creo que la resolución sea idónea para el pueblo de México”.



