No vienen a la UAZ por temor a la inseguridad Noé Marín

Durante el periodo e﷯nero- junio de 2016, se recibieron siete estudiantes de otros países ﷯y ﷯16 desertaron. ﷯



Silverio Frausto Esparza, responsable de Movilidad e Intercambio Académico de la UAZ, indicó ﷯que, para el presente ciclo escolar, hubo 10 solicitudes de estudiantes extranjeros, pero tres declinaron por el miedo a la inseguridad.



“De las 10 solicitudes que recibimos para este periodo, tres estudiantes declinaron porque no encontraron condiciones de seguridad satisfactoria en el estado”, dijo.



Comentó que, pese a las diferentes campañas de difusión que realizó la universidad, regularmente una tercera parte de las solicitudes, se cancelan debido al temor que los extranjeros tienen a la inseguridad no solo de Zacatecas, sino del país.



“Nosotros lanzamos las convocatorias en las universidades donde tenemos convenio, pero creo que sigue prevaleciendo el tema de la inseguridad”, apuntó. ﷯



Añadió que, los estudiantes de intercambio son de diversas universidades de Colombia e ingresaron a Contaduría, Agronomía, Veterinaria y Turismo.



En el caso de estudiantes del estado que quieren realizar sus estudios en otro país, Esparza señaló que aumentaron las solicitudes a los países de Europa y la universidad envió 16 alumnos de intercambio en este ciclo escolar; 13 a España, dos a Colombia y uno a Perú.



Precisó que los alumnos que de intercambio de la UAZ pertenecen al grado de licenciatura e ingresaron a carreras como Ciencias Ambientales, Economía, Letras, Ingenierías y Nutrición.



E﷯l coordinador aseguró que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tiene alrededor de 20 convenios internacionales con instituciones educativas de otros países y, del 2017 al 2017, recibió 60 estudiantes extranjeros y envío 189 zacatecanos.



Señaló que ﷯se decidió otorgar una beca de dos mil quinientos pesos a los estudiantes de intercambio nacional y cinco mil a quienes estudian en otro país, ya que se busca que los recursos no sean un impedimento.



También, explicó ﷯que se tiene ﷯una constante coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Zacatecas (SRE) para llevar un control preciso de las estancias de los estudiantes, ya que se busca evitar que los alumnos se queden atrapados en un país.



“tenemos la indicación de no permitir la movilidad si no tenemos un convenio nacional e internacional, hemos tratado de ser muy cuidadosos de que los estudiantes realmente tengan el perfil y vallan a la universidad correcta”, indicó. ﷯



Comentó ﷯que hacen falta que la universidad realice más convenios para que se amplié el intercambio de estudiantes, ya que, dijo, “la movilidad ayuda al aprendizaje de los estudiantes y, en consecuencia, al nivel de la universidad.



