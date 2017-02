Nombran a Hiroto Saikawa como director general de Nissan AP

El nombramiento, efectivo a partir del 1 de abril, dependerá de la aprobación de los accionistas, indicó Nissan Motor Co., con sede en Yokohama, a través de un comunicado.



El movimiento no representa menor protagonismo para Ghosn. Además de encabezar la alianza Nissan-Renault, Ghosn también es presidente de la polémica fabricante automotriz japonesa Mitsubishi Motors Corp., de la que Nissan adquirió el año pasado una participación mayoritaria. Además, Ghosn dijo que necesita enfocarse en la alianza extendida de las tres automotrices.



Ghosn, enviado por Renault SA de Francia en 1999, encabezó la transformación de Nissan, que estaba cerca de la bancarrota, pero durante años ha señalado que esperaba traspasar el mando de la administración de Nissan.



"Seguiré supervisando y guiando a la compañía, tanto de manera independiente como al interior de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Este cambio planeado también me permitirá dedicarle más tiempo y energía a manejar la evolución estratégica y operativa así como la expansión de la alianza", subrayó.



"Estoy comprometido a apoyar la alianza conforme evoluciona y se expande, y seguiré sirviendo a cada miembro de la alianza cuando y donde sea necesario".



