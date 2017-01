Nombran a los funcionarios de las secretarías de la Capital Redacción

De acuerdo con el orden del día propuesto, se dieron a conocer los nombres de los titulares de las Secretarías del Ayuntamiento, de Finanzas y Tesorería, de Obras Públicas, de Desarrollo Económico y Turismo, de Desarrollo Social, de Administración, de Planeación, de Servicios Públicos y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.



​El primer nombre en ser aprobado fue el de Manuel Ibarra Santos, quien fungirá como secretario del Ayuntamiento, y quien de inmediato fue llamado a tomar la protesta de ley, con el objetivo de dirigir el resto de la sesión, que fue iniciada por el regidor David Silva Cháirez.



Con la presencia del pleno de los miembros del Cabildo, la presidenta Judit Guerrero López pidió realizar una modificación al orden del día, para tomar protesta de ley a la regidora Ana Emilia Pesci Martínez, quien no lo hizo en la instalación del nuevo Ayuntamiento, así como a la regidora suplente de Lourdes de la Rosa, Olivia Campos Góngora, en virtud de que la primera no ejercerá el cargo.



​Nombramientos: José de Jesús Salinas Ávila: titular de Finanzas y Tesorería

Héctor Ramírez Ibarra: titular de Obras Públicas

Joshua Mendoza Jasso,: titular de Desarrollo Económico y Turismo

Ariel Pargas Pineda: titular de Desarrollo Social

Susan Cabral Bujdud: titular de la Secretaría de Administración

Raymundo Moreno Romero: titular de Planeación

Miguel Félix Carrillo: titular de Servicios Públicos

Norma Lucía Michel Sandoval: titular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Los nuevos funcionarios fueron electos en un ambiente de pluralidad, con la participación de varios de los regidores, quienes emitieron su punto de vista sobre la conveniencia de emitir su voto por los aspirantes, por su trayectoria y por el papel que sin duda desempeñarán para el mejor funcionamiento de la administración que comienza.



Debido a que la mayoría de los titulares de las secretarías son hombres, los regidores, Heladio Verver y Vargas, Emilia Pesci y Guadalupe Medina, expresaron su interés porque en las ternas fueran incluidas mujeres, pues resaltaron la necesidad de que la equidad de género se priorice en la administración municipal; la propuesta fue aceptada por la Alcaldesa.



En cuanto a la designación de los nuevos funcionarios, la presidenta Judit Guerrero propuso llamar a sesión a cada uno de los titulares recién nombrados en un lapso de una semana, para establecer una ruta de trabajo, resaltando que particularmente el área de servicios públicos donde hay grandes carencias.



Citó como ejemplo que cuando ella llegó a la Presidencia como regidora, hace 30 años, el edificio luce igual, con los mismos pisos y plafones, por lo que vio la necesidad de adecuar el Presupuesto de Egresos para rehabilitar los espacios donde sea necesario.



Un tema que quedó pendiente desde la administración pasada, esta vez fue aprobada por unanimidad, para que Zacatecas sea inscrita a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).



Luego de ser aprobada la inscripción a esta asociación, se informó que deberá realizarse un taller para proponer la integración de un Concejo Consultivo.



La presidenta Judit Guerrero resaltó que el propósito de convertir a Zacatecas en una ciudad educadora, es con el objetivo de enseñar a la población a cuidar su entorno como parte de su patrimonio, entre otros temas.



En otro punto del orden del día, fue aprobada la nueva imagen de la presente administración, propuesta austera que dará identidad en el papel membretado.



