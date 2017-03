Nómina de la capital, aún inflada, pero va en descenso Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Catarino Martínez. (Archivo)



Según reportes del Departamento de Recursos Humanos de la capital, a cargo de Ana Cecilia Medrano Ruiz, el alcalde interino, Catarino Martínez Díaz, dejó la alcaldía con 1, 3 54 trabajadores.



Esta cantidad es menor a los 1,503 empleados que se tenían cuando Calderón Galván, entonces panista, dejó la administración para competir en las elecciones del 2010.



El punto más alto en la nómina llegó cuando el ahora diputado local, el priísta Carlos Aurelio Peña dejó a principios del año pasado a 1,565 trabajadores.



Después, Alfredo Salazar de Santiago, quien pasó de secretario de Gobierno a alcalde interino, fue el primero en hacer una reducción de la nómina en tiempos recientes, cuando esa plantilla de 1,565 trabajadores se redujo a 1,375 empleados.



La plantilla se redujo todavía más con Catarino Martínez Díaz, también interino, que le entregó la administración a Judit Guerrero López con 1,354.



De los últimos exalcaldes de Zacatecas, Arnoldo Rodríguez Reyes es el único que aparece con un concepto de “indeminización”, por cerca de 203 mil pesos. También aparece con 79 mil 874 pesos por concepto de proporcional de aguinaldo y 3 mil 774 de prima vacacional y 9447 más de proporcional de vacaciones.



Además, según reportes de la presidencia municipal, el salario quincenal no ha sido modificado para los alcaldes después de él, manteniéndose en 33 mil 902 pesos quincenales brutos. Calderón Galván recibía 31 mil 406.



Del concepto de proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, a Carlos Aurelio Peña Badillo le dieron 11 mil pesos. Alfredo Salazar de Santiago recibió 78 mil 887 y Catarino Martínez Díaz 8767. De Cuauhtémoc Calderón Galván no se manejan cifras de estos conceptos en el reporte de Recursos Humanos.



La secretaria de Administración del Ayuntamiento de Zacatecas, Susan Cabral, reveló en un documento que el presupuesto de este año para el capítulo mil es de 206 millones 608 mil pesos.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La nómina del Ayuntamiento de Zacatecas, se consideró inflada por la actual administración, pero aun así es menor que la se tenía en 2010, con Cuauhtémoc Calderón.Según reportes del Departamento de Recursos Humanos de la capital, a cargo de Ana Cecilia Medrano Ruiz, el alcalde interino, Catarino Martínez Díaz, dejó la alcaldía con 1, 3 54 trabajadores.Esta cantidad es menor a los 1,503 empleados que se tenían cuando Calderón Galván, entonces panista, dejó la administración para competir en las elecciones del 2010.El punto más alto en la nómina llegó cuando el ahora diputado local, el priísta Carlos Aurelio Peña dejó a principios del año pasado a 1,565 trabajadores.Después, Alfredo Salazar de Santiago, quien pasó de secretario de Gobierno a alcalde interino, fue el primero en hacer una reducción de la nómina en tiempos recientes, cuando esa plantilla de 1,565 trabajadores se redujo a 1,375 empleados.La plantilla se redujo todavía más con Catarino Martínez Díaz, también interino, que le entregó la administración a Judit Guerrero López con 1,354.De los últimos exalcaldes de Zacatecas, Arnoldo Rodríguez Reyes es el único que aparece con un concepto de “indeminización”, por cerca de 203 mil pesos. También aparece con 79 mil 874 pesos por concepto de proporcional de aguinaldo y 3 mil 774 de prima vacacional y 9447 más de proporcional de vacaciones.Además, según reportes de la presidencia municipal, el salario quincenal no ha sido modificado para los alcaldes después de él, manteniéndose en 33 mil 902 pesos quincenales brutos. Calderón Galván recibía 31 mil 406.Del concepto de proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, a Carlos Aurelio Peña Badillo le dieron 11 mil pesos. Alfredo Salazar de Santiago recibió 78 mil 887 y Catarino Martínez Díaz 8767. De Cuauhtémoc Calderón Galván no se manejan cifras de estos conceptos en el reporte de Recursos Humanos.La secretaria de Administración del Ayuntamiento de Zacatecas, Susan Cabral, reveló en un documento que el presupuesto de este año para el capítulo mil es de 206 millones 608 mil pesos. Agregar a favoritos zacatecas

ciudad cuauhtémoc

carlos peña

catarino martínez díaz