Noquea al 'gasolinazo' con estos tips y ahorra una 'lanita'

Con respecto a quienes cuentan con vehículo particular, se han llevado un mal sabor de boca al momento de ir a una gasolinera y tratar de cargar el tanque, pensar en llenarlo significaría gastar casi 200 pesos más que en diciembre del 2016.



Tomamos por ejemplo un automóvil Jetta, modelo 2016, que en el último mes del año pasado llenaba el tanque con 814.55 pesos en la gasolinera del Grupo Arkane, estación 5423, ubicada en Ángel Urraza 1714, en la colonia Vértiz-Narvarte, delegación Benito Juárez en la Ciudad de México.



Ahora con el incremento, en esa demarcación el precio de la gasolina Magna es en los primeros días de enero de $16.33, mientras que de la Premium -la que usa este vehículo- es de 18.20... Llenar el tanque sale en $1,001, lo que equivale a 186.45 pesos más.



Ante este tipo de comparaciones y previendo lo que pueda ocurrir con los precios del combustible en los próximos meses, te ofrecemos los siguientes consejos para que busques ahorrar la gasolina con la que cuenta vehículo:

Evita calentar el auto: Esta costumbre genera un gasto mayor en combustible.

Cuida no ser tan ‘revolucionado’: Maneja por abajo de las 2 mil revoluciones por minuto. A menor revolución de motor, menor consumo de combustible.

Llantas bien infladas: La presión de los neumáticos debe ser la indicada por el fabricante y según las condiciones climáticas.

Sube tus vidrios: Tratar que ventanas estén cerradas para evitar turbulencias y que el auto tenga menos resistencia al viento.

Busca la ‘sombrita’ al estacionarse: Con esto evitarás que el vehículo reciba directamente los rayos del sol y que la gasolina se evapore.

No aceleres de golpe: ‘Métele el pie’ al acelerador de forma moderada para consumir sólo el combustible necesario.

Evita embotellamientos: Planea tus viajes y utiliza vías alternas a las que comúnmente son intransitables.

Mantén velocidad uniforme: Evita frenar o acelerar de manera innecesaria.

Modera uso del aire acondicionado.

No te pases de peso: Evita cargas innecesarias, aumentar el peso del auto, sube el consumo de gasolina.

Mantenimiento: Afina el auto de acuerdo al manual y requerimientos sugeridos por el productor.

Estrategia para llenar tanque: No esperes a que te quede la reserva de gasolina, procura cargar cuando tengas medio tanque.

En distancias cortas prefiere caminar o lleva una bicicleta.

LA PROFECO RECOMIENDA: Verificar que el precio por litro se exhiba de manera visible en la gasolinera.

Revisar que las bombas de gasolina tengan el holograma que acredita su calibración

Cerciorarse que te den los litros correctos.



