Normalistas de San Marcos exigen "las perlas de la Virgen"

El comité de alumnos se reunió con la secretaria de Educación, Gema Mercado, para valorar 50 peticiones y revisar cada caso en particular.



En el caso de las plazas automáticas, se les informó que no era posible concederlas, pero en cuanto a solicitar fichas con calificaciones mínimas de 6 y no de 8, se informó que habrá un curso propedéutico para darle oportunidad a los estudiantes con la mínima calificación aprobatoria.



Los alumnos normalistas también pidieron un tractor, una máquina para hacer tortillas y la regulación de ingreso al plantel, equitativamente 50-50% entre hombres y mujeres, punto que se reportó como resuelto.

En cada petición, se dio a conocer un grado de avance e indicar sobre qué instancia recaería la responsabilidad de cumplirla. Por ello, varias peticiones, como del servicio médico, se indicó que sería cuestión de gestionarlas ante instancias como la Secretaría de Salud de Zacatecas.



La secretaria de Educación, Gema Mercado, manifestó que la fuerza del argumento debe prevalecer sobre el argumento de la fuerza.



“Hemos atendido con mucha puntualidad y afecto al comité de estudiantes San Marqueños. Desde la tercer semana de septiembre, cuando los visitamos y estuvimos todo el día con ellos”, dio a conocer la funcionaria estatal.



